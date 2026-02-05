Видео с концерта опубликовали в тиктоке на странице вокальной студии, где он работает. Ролик за сутки собрал почти миллион просмотров, более ста тысяч лайков и сотни комментариев. Даже Артем Пивоваров отреагировал на видео.

Ничего особенного, просто мой муж Паша перепел всех на концерте Пивоварова,
– написала жена Смирнова.

В ролике слышно, что мужчина поразил всех присутствующих мощным голосом во время исполнения гимна. Как оказалось, Павел сам является оперным певцом.

Как на это видео отреагировали в сети?

В комментариях пользователи написали много приятных слов Павлу.

  • "У него очень крутой и сильный голос"
  • "Кажется, он перепел даже Пивоварова"
  • "Это так трогательно, особенно, когда все поют. Атмосфера просто невероятная"
  • "Круто. Невероятный певец"

Комментарии под видео, где оперный певец на концерте Пивоварова в Одессе спел гимн Украины / Скриншот с тиктока

Артем Пивоваров также оставил комментарий под видео, написав: "В следующий раз иду на концерт к Паше".

Артем Пивоваров отреагировал на пение Павла Смирнова на его концерте / Скриншот с тиктока

Что известно о Павле Смирнове?

  • Он учился в Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой.
  • С 2011 до 2014 года Павел был солистом Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного, а с 2014 до 2015 – солистом ансамбля "Чайка" Одесской областной филармонии.
  • С 2015 года Смирнов является солистом Одесского национального академического театра оперы и балета и гастролировал в Польше, Молдавии, Болгарии, Румынии, Словении, Чехии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции и Испании.
  • В репертуаре Павла Смирнова – партии из классических и современных опер. Об этом указано на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета.