Видео с концерта опубликовали в тиктоке на странице вокальной студии, где он работает. Ролик за сутки собрал почти миллион просмотров, более ста тысяч лайков и сотни комментариев. Даже Артем Пивоваров отреагировал на видео.

Ничего особенного, просто мой муж Паша перепел всех на концерте Пивоварова,

– написала жена Смирнова.

В ролике слышно, что мужчина поразил всех присутствующих мощным голосом во время исполнения гимна. Как оказалось, Павел сам является оперным певцом.

Как на это видео отреагировали в сети?

В комментариях пользователи написали много приятных слов Павлу.

"У него очень крутой и сильный голос"

"Кажется, он перепел даже Пивоварова"

"Это так трогательно, особенно, когда все поют. Атмосфера просто невероятная"

"Круто. Невероятный певец"

Комментарии под видео, где оперный певец на концерте Пивоварова в Одессе спел гимн Украины / Скриншот с тиктока

Артем Пивоваров также оставил комментарий под видео, написав: "В следующий раз иду на концерт к Паше".

Артем Пивоваров отреагировал на пение Павла Смирнова на его концерте / Скриншот с тиктока

Что известно о Павле Смирнове?