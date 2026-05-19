Про це повідомив Слідчий комітет Білорусі.

Сергія Міхалка звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Кримінальну справу проти нього відкрили 18 травня 2026 року.

За розпалювання ворожнечі лідеру гурту "Ляпис Трубецкой" загрожує штраф або п'ять років позбавлення волі, а за образу президента – чотири роки ув'язнення.

Як пише білоруській відділ "Радіо Свобода", Міхалка судитимуть заочно. Слідчий комітет Білорусі не розкрив причину, але видання "Зеркало" інформує, що у 2024 році пісню гурту "Ляпис Трубецкой" – "Не бути скотом", яку музиканти створили у 2011 році на вірш білоруського поета Янки Купали, визнали "екстремістською".

Що відомо про позицію Сергія Міхалка?