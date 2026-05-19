Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.
Сергея Михалка обвиняют в разжигании вражды и оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Уголовное дело против него открыли 18 мая 2026 года.
За разжигание вражды лидеру группы "Ляпис Трубецкой" грозит штраф или пять лет лишения свободы, а за оскорбление президента – четыре года заключения.
Как пишет белорусский отдел "Радио Свобода", Михалка будут судить заочно. Следственный комитет Беларуси не раскрыл причину, но издание "Зеркало" информирует, что в 2024 году песню группы "Ляпис Трубецкой" – "Не быть скотом", которую музыканты создали в 2011 году на стихотворение белорусского поэта Янки Купалы, признали "экстремистской".
Что известно о позиции Сергея Михалка?
Сергей Михалок поддерживал Революцию Достоинства. Песня "Воины свете", которую исполняет группа "Ляпис Трубецкой", стала одним из символов Майдана.
В 2015 году музыкант получил вид на жительство в Украине, а в августе 2024 года Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.
Михалок критиковал Александра Лукашенко и осудил российскую агрессию против Украины.
В 2022 году "Ляпис Трубецкой" представил украиноязычную версию трека "Воины свете", текст перевел украинский писатель, фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан.