Некоторые украинцы начали восхищаться тем, что россиянин выучил наш язык, в частности известный психолог и блогер Наталья Холоденко. Недавно она встретила Галкина и заявила, что они общались на украинском. Однако позиция шоумена не такая уж и проукраинская. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.
Тоже интересно Свадьба в Каннах за 5 миллионов долларов: что известно о молодоженах, которые наделали шума в сети
Что не так с позицией Максима Галкина?
Максим Галкин осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Из-за "антивоенной" позиции шоумена в сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло его в список "иностранных агентов".
Однако не стоит забывать, что российско-украинская война началась в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, Донецкую и Луганскую области, а Галкин вместе с женой и детьми покинул Родину только в 2022 году.
До 24 февраля 2022 года шоумен не осуждал российскую агрессию против Украины. Он позволял себе унизительные шутки об украинцах и даже посетил оккупированный Россией Крым: 12 июня 2014 года Галкин и певица Пелагея были ведущими концерта в Крыму, посвященном Дню России.
Говорят, что Крым – это Россия в миниатюре. Здесь испокон веков живут в мире и согласии разные национальности, уважая и понимая друг друга,
– сказал шоумен со сцены.
Максим Галкин на концерте ко Дню России в Ялте, 12 июня 2014 год / Скриншот с видео
Так, в ноябре 2021 года Максима Галкина внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Однако в июне 2022 года шоумена исключили из "черного списка".
Кстати, в прошлом году в большом интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Алла Пугачева, которая является женой Галкина, повторила пропагандистский нарратив о войне между "братскими народами", призналась, что когда-то агитировала и голосовала за Владимира Путина, заявила, что ее Родина "очень пострадала от войны". Более того, в конце разговора певица сказала, что "всем сердцем любила Россию и любит".
Что известно о громкой свадьбе в Каннах?
Украинская модель и грузинский бизнесмен отпраздновали свадьбу в замке Château de la Croix des Gardes с видом на Средиземное море. На мероприятии выступал Валерий Меладзе, который молчит о войне, и Рики Мартин.
Среди гостей был украинский блогер Александр Слобоженко, который сбежал за границу во время войны. Кроме того, в сентябре 2024 года его заочно арестовали за неуплату налогов.
Невеста Ника Кузнецова родом из Харькова. В свое время девушка участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина". Со своим избранником расписалась в Монако еще в декабре 2025 года.
Муж украинки Ника Ломия является соучредителем международной компании Spribe.
По словам Слобоженко, роскошная свадьба обошлась паре примерно в 5 миллионов долларов.