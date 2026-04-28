Психолог и блогер Наталья Холоденко рассказала, что случайно встретила российского ведущего Максима Галкина. Она поделилась историей на своей странице в тредсе.

К слову В Черновцах отменили концерт Приходько после ее заявления о "киевском русском языке"

Холоденко сделала селфи с Галкиным и сказала, что общалась с ним на украинском языке.

Говорили с подругой на украинском и тут слышу – "доброго дня". Возвращаюсь, а это Максим. Так и познакомились, общались на украинском,

– написала психолог.

Сообщение вызвало бурную реакцию пользователей. Снимок прокомментировало более 800 человек. Одни шутили, другие радовались за Холоденко, третьи – выражали сомнение.

"Есть вероятность, если я буду с подругой разговаривать на английском, то к нам подойдет Киану Ривз или Байден";

"Ты же на русском говоришь и с русскими работаешь, да еще и деньги им платишь";

"Я бы тоже была рада такой случайной встрече";

"Сказал, чей Крым?";

"Зачем нам в инфопространстве россиян, объясните мне".

Блогерша Елена Мандзюк раскритиковала Наталью Холоденко и назвала ее сообщение "манкуртским". В своем комментарии она вспомнила парамедика Ирину Цыбух, которая до гибели на фронте обращала внимание на пророссийскую деятельность психолога.

На сегодня Холоденко продолжает тянуть в пространство россиян, а лучшие герои, которой была и Ирина, отдают свои жизни за свободу и свободу украинцев,

– добавила Елена Мандзюк.

Блогерша подметила, что, по ее мнению, Максим Галкин выучил украинский язык не для поддержки, а просто ради заработка.



Елена Мандзюк о Холоденко и Галкине / Скриншот из тредса

Что следует знать о позиции Максима Галкина?

Максим Галкин и его жена Алла Пугачева в начале полномасштабного вторжения публично осудили войну и вместе с детьми переехали из России в Израиль.

Шоумен часто публикует сообщения в поддержку Украины и высказывается против вторжения. На некоторых концертах он говорит на украинском языке, который изучает с преподавателем. Из-за этой позиции Россия признала Галкина "иностранным агентом".

Однако до полномасштабного вторжения Максим Галкин не имел таких четких мыслей. Он не осуждал российско-украинскую войну, позволял себе унизительные шутки об украинцах и даже посещал оккупированный Крым, нарушая закон Украины. Поэтому в 2021 году его внесли в "черный список" Минкульта (в июне 2022 его оттуда исключили).

Появление российских артистов или публичных лиц в украинском инфопространстве нередко вызывает критику. Пользователи отмечают: это нормализует представителей страны-агрессора, дает им дополнительную публичность и отвлекает внимание от действительно важных тем.