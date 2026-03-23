Масштабные концерты АНТИТИЛ объединили глубокую драматургию, современную сценографию и вижуал, качественный звук и свет, а также собрать тысячи людей, что пели песни группы в унисон. Больше о шоу расскажет 24 Канал.

Традиционно шоу начиналось с мини-стендапа Максима Вышинского, который стал частью тура "Вдома". Он рассказывал интересные факты о турне: например, как группа проехала более 13 000 километров за 45 дней.

Максим Вышинский во Дворце спорта / Фото пресс-служба

АНТИТИЛА эффектно появлялись на сцене на пяти световых башнях. Команда создала визуальную концепцию шоу по принципам современных европейских лайв-продакшенов: сложная сценография, более 50 экранов в форме кубов и около 500 световых приборов, синхронизированных в единую систему, пиротехнические эффекты. За качество звука отвечали Максим Сиволап и Максим Топчий.

АНТИТИЛА выступили во Дворце спорта / Фото пресс-служба

Коллектив исполнил хиты, созданные за 18 лет, и сыграл треки, которые давно не звучали вживую. Композицию "Ты – именно та" АНТИТИЛА посвятили истории Юлии Месь и ее мужа – Героя Украины, военного летчика Алексея Меся с позывным "Мунфиш", который погиб 26 августа 2024 года в бою.

На втором концерте побывали дети Тараса Тополи – фронтмена группы, а на третьем на сцену вышел шестиклассник Влад Ткач из Львова. Он играл на гитаре во время исполнения песни "Дома". Интересно, что ранее мальчик выступил с АНТИТИЛАМИ во Львовской опере.

Влад Ткач выступил с АНТИТИЛАМИ во Дворце спорта / Фото пресс-служба

Режиссерами шоу во Дворце спорта стали Павел Закревский и Мариами Погребинская, а костюмы для Тараса Тополи создал украинский модельер Иван Фролов, чьи наряды носят мировые знаменитости.

Труднее всего было технически, потому что музыкально мы были, конечно, подготовлены – это большой тур, 37 концертов, мы уже отыграли эту музыкальную программу десятки раз, не считая саундчеков. А здесь нужно было синхронизировать все – свет, звук, спецэффекты, драматургию, наши движения, перемещения на сцене. Это другой масштаб, и он требовал максимальной собранности,

– поделился фронтмен группы.

Тополя добавил, что в конце концов три концерта прошли без форс-мажоров. Музыкант также отметил, что для него важно, чтобы после выступления люди выходили счастливее, чем пришли.

Концерты группы АНТИТИЛА во Дворце спорта / Фото пресс-служба

Поддержать группу АНТИТИЛА пришли друзья и коллеги, в частности Маричка Падалко и актеры Студии "Квартал 95". На концертах во Дворце спорта и в туре "Дома" собирали средства на ВСУ и ГУР.

