На третьем концерте АНТИТЕЛ, состоявшемся во Дворце спорта, на сцену вышел юный поклонник коллектива. Об этом рассказала журналистка Маричка Падалко на своей странице в инстаграме.
К слову Посвящена Украине: группа U2 выпустила совместную песню с АНТИТИЛАМИ и Эдом Шираном
Шестиклассник Влад более недели назад выступил с группой АНТИТЕЛА во Львове и покорил соцсети. Он еще раз вышел на сцену вместе с музыкантами – но на этот раз в Киеве.
Парень играл на гитаре во время исполнения песни "Дома". Школьник уверенно чувствовал себя на большой сцене и покорил публику. Мечта мальчика снова осуществилась.
11-летний Влад выступил с АНТИТЕЛАМИ: видео
В комментариях юного музыканта засыпают комплиментами:
- "Мальчик невероятный. Были свидетелями этого прекрасного момента";
- "Такие истории дают веру";
- "Пробивает до мурашек, невероятно. Наши дети самые лучшие".
Отметим, это не единственный щемящий момент с концертов коллектива во Дворце спорта. 20 марта во время выступления Тарас Тополя почтил память погибшего воина Алексея Меся с позывным "Мунфиш". Песня "Ты – именно та" прозвучала для летчика и его жены, находившейся в зале.
Что известно о юном Владе Ткаче?
- Влад Ткач – шестиклассник из Львова, увлекающийся игрой на гитаре с первого класса. Дома у него есть четыре гитары, одна из них сделана из дерева покойным дедушкой мальчика. Любимый инструмент парня – электроакустическая гитара.
- Влад мечтает стать успешным музыкантом и верит в то, что сможет стать звездой. Мама Влада рассказывала Суспильному, что парень давно является поклонником группы АНТИТЕЛА. Ему всегда нравилась не только музыка, но и смысл песен.
- Во время концерта коллектива во Львове Тарас Тополя общался с залом. Когда на мгновение возникла тишина, Влад выкрикнул, что мечтает сыграть с группой песню "Дома" и расплакался. Музыканты воплотили мечту школьника в жизнь, а зал всю песню поддерживал мальчика.
- После выступления Влад имел возможность пообщаться со своими кумирами. Между тем видео с ним стало безумно популярным в соцсетях.