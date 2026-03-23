На третьем концерте АНТИТЕЛ, состоявшемся во Дворце спорта, на сцену вышел юный поклонник коллектива. Об этом рассказала журналистка Маричка Падалко на своей странице в инстаграме.

Шестиклассник Влад более недели назад выступил с группой АНТИТЕЛА во Львове и покорил соцсети. Он еще раз вышел на сцену вместе с музыкантами – но на этот раз в Киеве.

Парень играл на гитаре во время исполнения песни "Дома". Школьник уверенно чувствовал себя на большой сцене и покорил публику. Мечта мальчика снова осуществилась.

11-летний Влад выступил с АНТИТЕЛАМИ: видео

В комментариях юного музыканта засыпают комплиментами:

"Мальчик невероятный. Были свидетелями этого прекрасного момента";

"Такие истории дают веру";

"Пробивает до мурашек, невероятно. Наши дети самые лучшие".

Отметим, это не единственный щемящий момент с концертов коллектива во Дворце спорта. 20 марта во время выступления Тарас Тополя почтил память погибшего воина Алексея Меся с позывным "Мунфиш". Песня "Ты – именно та" прозвучала для летчика и его жены, находившейся в зале.

Что известно о юном Владе Ткаче?