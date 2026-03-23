На третьому концерті АНТИТІЛ, що відбувся у Палаці спорту, на сцену вийшов юний шанувальник колективу. Про це розповіла журналістка Марічка Падалко на своїй сторінці в інстаграмі.

Шестикласник Влад понад тиждень тому виступив з гуртом АНТИТІЛА у Львові та підкорив соцмережі. Він ще раз вийшов на сцену разом з музикантами – але цього разу у Києві.

Хлопець грав на гітарі під час виконання пісні "Вдома". Школяр впевнено почувався на великій сцені та підкорив публіку. Мрія хлопчика знову здійснилася.

11-річний Влад виступив з АНТИТІЛАМИ: відео

У коментарях юного музиканта засипають компліментами:

"Хлопчик неймовірний. Були свідками цього прекрасного моменту";

"Такі історії дають віру";

"Пробиває до мурашок, неймовірно. Наші діти найкращі".

Зазначимо, це не єдиний щемливий момент з концертів колективу в Палаці спорту. 20 березня під час виступу Тарас Тополя вшанував пам'ять загиблого воїна Олексія Меся з позивним "Мунфіш". Пісня "Ти – саме та" пролунала для льотчика та його дружини, що перебувала в залі.

