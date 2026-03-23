На третьому концерті АНТИТІЛ, що відбувся у Палаці спорту, на сцену вийшов юний шанувальник колективу. Про це розповіла журналістка Марічка Падалко на своїй сторінці в інстаграмі.
До слова Присвячена Україні: гурт U2 випустив спільну пісню з АНТИТІЛАМИ та Едом Шираном
Шестикласник Влад понад тиждень тому виступив з гуртом АНТИТІЛА у Львові та підкорив соцмережі. Він ще раз вийшов на сцену разом з музикантами – але цього разу у Києві.
Хлопець грав на гітарі під час виконання пісні "Вдома". Школяр впевнено почувався на великій сцені та підкорив публіку. Мрія хлопчика знову здійснилася.
11-річний Влад виступив з АНТИТІЛАМИ: відео
У коментарях юного музиканта засипають компліментами:
- "Хлопчик неймовірний. Були свідками цього прекрасного моменту";
- "Такі історії дають віру";
- "Пробиває до мурашок, неймовірно. Наші діти найкращі".
Зазначимо, це не єдиний щемливий момент з концертів колективу в Палаці спорту. 20 березня під час виступу Тарас Тополя вшанував пам'ять загиблого воїна Олексія Меся з позивним "Мунфіш". Пісня "Ти – саме та" пролунала для льотчика та його дружини, що перебувала в залі.
Що відомо про юного Влада Ткача?
- Влад Ткач – шестикласник зі Львова, що захоплюється грою на гітарі з першого класу. Вдома у нього є чотири гітари, одна з них зроблена з дерева покійним дідусем хлопчика. Улюблений інструмент хлопця – електроакустична гітара.
- Влад мріє стати успішним музикантом і вірить у те, що зможе стати зіркою. Мама Влада розповідала Суспільному, що хлопець давно є прихильником гурту АНТИТІЛА. Йому завжди подобалась не лише музика, але й сенс пісень.
- Під час концерту колективу у Львові Тарас Тополя спілкувався з залом. Коли на мить виникла тиша, Влад викрикнув, що мріє зіграти з гуртом пісню "Вдома" й розплакався. Музиканти втілили мрію школяра в життя, а зал всю пісню підтримував хлопчика.
- Після виступу Влад мав нагоду поспілкуватися зі своїми кумирами. Тим часом відео з ним стало шалено популярним у соцмережах.