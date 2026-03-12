Відповідне відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікував Тарас Тополя. Під час концерту Влад звернувся до колективу і попросив дозволу зіграти разом з музикантами пісню "Вдома".

Влад родом із Львова. Хлопчик навчається у 6 класі. Переважно він займається музикою сам, інколи бере уроки у вчителя. Влад вивчив пісню "Вдома", щоб підтримати дітей-переселенців з Харківщини та Луганщини, які прийшли навчатися до його школи. Тепер юний гітарист здійснив свою мрію і виступив з гуртом АНТИТІЛА.

Мрію зіграти з вами "Вдома" на гітарі, дуже-дуже.. І розплакався… Це сталося в середині концерту, між піснями. А вже за годину Влад роздавав року прямо зі сцени й епічно закрив концерт,

– розповів Тарас Тополя.

Влад зіграв пісню "Вдома" на гітарі: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Влад, ти крутий! Ми були вражені! Нехай твої мрії здійснюються завжди!"

"Але крутий. А як себе на сцені почуває".

"Браво! А мрії таки збуваються!"

"Клас. Колись він виросте, стане крутим музикантом і згадає цей момент особливо".

"Неймовірно, Тарасе, що ви дали можливість втілити мрію".

