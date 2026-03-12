Соответствующее видео на своей странице в инстаграме опубликовал Тарас Тополя. Во время концерта Влад обратился к коллективу и попросил разрешения сыграть вместе с музыкантами песню "Дома".

Смотрите также Посвящена Украине: группа U2 выпустила совместную песню с АНТИТИЛАМИ и Эдом Шираном

Влад родом из Львова. Мальчик учится в 6 классе. Преимущественно он занимается музыкой сам, иногда берет уроки у учителя. Влад выучил песню "Дома", чтобы поддержать детей-переселенцев из Харьковщины и Луганщины, которые пришли учиться в его школу. Теперь юный гитарист осуществил свою мечту и выступил с группой АНТИТИЛА.

Мечтаю сыграть с вами "Дома" на гитаре, очень-очень. И расплакался... Это произошло в середине концерта, между песнями. А уже через час Влад раздавал рок прямо со сцены и эпично закрыл концерт,

– рассказал Тарас Тополя.

Реакция сети

"Влад, ты крутой! Мы были поражены! Пусть твои мечты осуществляются всегда!"

"Но крутой. А как себя на сцене чувствует".

"Браво! А мечты таки сбываются!"

"Класс. Когда он вырастет, станет крутым музыкантом и вспомнит этот момент особенно".

"Невероятно, Тарас, что вы дали возможность воплотить мечту".

Реакция сети на выступление Влада / Скриншоты из инстаграма

Группа АНТИТИЛА выступит во Дворце спорта