Дружина Олексія, Юлія Месь, перебувала в залі. Вона поділилась кадрами з концерту на своїй сторінці в інстаграмі.
Цікаво Просто під час концерту: Тарас Тополя здійснив мрію юного шанувальника
Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя звернувся до глядачів зі сцени. Він розповів, що дружина Олексія Меся написала музикантам після втрати чоловіка. І розповіла, що пара вважала, що лірична пісня "Ти – саме та" – про них.
Композиція пролунала на сцені Палацу Спорту для Юлії Месь та її чоловіка, який "тримав українське небо до останнього". Про це також повідомили "Новини.Live".
Що відомо про Олексія Меся?
- Олексій Месь (позивний – "Мунфіш") був одним з найкращих українських льотчиків. Він (разом з Андрієм "Джусом" Пільщиковим) адвокатував надання Україні F-16 та був серед 8 перших пілотів, які навчались керувати цим винищувачем у Данії.
- У 2022 році Олексію вручили медаль "За військову службу Україні".
- Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року. Це сталось у бою, коли авіатор перебував за штурвалом F-16. Герой відбивав один із найбільш масованих російських ударів, коли понад 200 цілей летіли по Україні, та знищив кілька крилатих ракет. Це також була перша втрата F-16 в Україні.
- Олексій Месь похований у Шепетівці. Пам'ять про нього продовжують нести дружина і донька. Посмертно його нагородили орденом "Золота зірка" та надали звання Героя України.