Леди Гага взорвала публику зрелищным выступлением на фестивале Coachella

Леди Гага во второй раз стала хедлайнеркой ежегодного музыкального события Coachella Valley, проходившего в Индио, штат Калифорния. Поклонники называют ее выступление одним из лучших в истории фестиваля.

Выступление артистки было разделено на четыре акта. Сама Леди Гага назвала шоу "оперным театром в пустыне". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Леди Гага открыла свой сет песней Bloody Mary, которую она исполняла в потрясающем красном платье на фоне готического фона, который был украшен ангелами и гаргуйлями. Некоторым общая атмосфера напомнила "сатанинский ритуал".

Все продолжилось треками Abracadabra и Judas. А после этого сцена превратилась в большую шахматную доску, где Леди Гага и ее танцовщики под трек Poker Face выполняли танцевальный батл.

Открытие выступления Леди Гаги: видео

Для выступления с хитом Paparazzi Леди Гага предстала в металлических доспехах, что напомнили ее образ в клипе 2009 года. Также певица воспроизвела отрывок клипа Bad Romance, где лежала в песке рядом со скелетами. В третьем акте певица надела яркие наряды от Francesco Risso.

Леди Гага – Bad Romance: видео

Образы Леди Гаги:

Большинство СМИ и поклонники артистки в восторге от визуальных эффектов, вокала Леди Гаги, декораций и многочисленных образов. В соцсетях звезда собирает комплименты, где похвала и восхищение ее выступлением.