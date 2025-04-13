Леди Гага взорвала публику зрелищным выступлением на фестивале Coachella
- Леди Гага выступила на фестивале Coachella, назвав свое шоу "оперным театром в пустыне".
- Выступление состояло из четырех актов, включая песни Bloody Mary, Abracadabra, Judas, Poker Face и Bad Romance, с различными театральными образами и визуальными эффектами.
- Поклонники и СМИ высоко оценили вокал, декорации и общее выступление Леди Гаги.
Леди Гага во второй раз стала хедлайнеркой ежегодного музыкального события Coachella Valley, проходившего в Индио, штат Калифорния. Поклонники называют ее выступление одним из лучших в истории фестиваля.
Выступление артистки было разделено на четыре акта. Сама Леди Гага назвала шоу "оперным театром в пустыне". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.
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Леди Гага открыла свой сет песней Bloody Mary, которую она исполняла в потрясающем красном платье на фоне готического фона, который был украшен ангелами и гаргуйлями. Некоторым общая атмосфера напомнила "сатанинский ритуал".
Все продолжилось треками Abracadabra и Judas. А после этого сцена превратилась в большую шахматную доску, где Леди Гага и ее танцовщики под трек Poker Face выполняли танцевальный батл.
Открытие выступления Леди Гаги: видео
Для выступления с хитом Paparazzi Леди Гага предстала в металлических доспехах, что напомнили ее образ в клипе 2009 года. Также певица воспроизвела отрывок клипа Bad Romance, где лежала в песке рядом со скелетами. В третьем акте певица надела яркие наряды от Francesco Risso.
Леди Гага – Bad Romance: видео
Образы Леди Гаги:
Большинство СМИ и поклонники артистки в восторге от визуальных эффектов, вокала Леди Гаги, декораций и многочисленных образов. В соцсетях звезда собирает комплименты, где похвала и восхищение ее выступлением.