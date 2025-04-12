Оказалось, что парня зовут Артем и он из Украины. Его выступление уже стало вирусным в социальных сетях, набрав более 500 тысяч просмотров в тиктоке. Сообщает Show 24 со ссылкой на тикток-аккаунт desolation.coffee.

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Так, волнуясь, но с поддержкой тысяч фанатов, Артем исполнил с музыкантами Twenty One Pilots их хит Ride.

Зал взорвался овациями и возгласами, создавая невероятную атмосферу.

Что известно о поддержке Украины от Twenty One Pilots

В начале полномасштабного вторжения России музыканты отменили запланированный на июль концерт в Москве.

В марте 2024 года барабанщик группы Джош Дан появился в новом клипе с черной банданой, на которой была надпись на украинском языке.

Также в прошлом году Twenty One Pilots выпустил видеоклип на песню Paladin Strai, режиссером которого стал украинец Евгений Ножечкин (Дженсен Ноен) из Полтавы.

Заметим, на днях во Львове принц Гарри встретился с 10-летним украинцем Романом Олексивым, который выжил после ракетного удара по Виннице в 2022 году, но потерял маму.