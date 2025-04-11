Эту встречу уже прокомментировал отец Романа. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Олексива.

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"Моя мама погибла, но я выжил", – рассказал Роман во время встречи с принцем Гарри.

Было трудно лечиться, но с каждым разом становилось легче. Когда я сделал первые шаги – это была для нас большая сенсация,

– отметил парень.

Отец Романа, Ярослав Олексив, поделился впечатлениями от этой встречи в социальных сетях.

Некоторые встречи лечат больше, чем лекарства. Сегодня была именно такая. Спасибо за человечность, Принце Гарри,

– написал он, опубликовав совместные фотографии сына с герцогом Сассекским.

Что известно о Романе Олексиве

Парень пострадал в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года, получив ожоги на 45% тела, а на спине – тяжелой четвертой степени.

В этой трагедии парень потерял свою маму Галину, которой на момент гибели было всего 29 лет. Она была львовской музыканткой. В тот день российский обстрел унес жизни 26 гражданских украинцев.

Известно, что Роман играет на аккордеоне и занимается бальными танцами, а его папа является баянистом, дирижером и композитором.

После получения тяжелых травм подросток проходил лечение в Германии, а реабилитацию – в Украине.

Заметим, накануне в сети появилось первое видео тайного визита принца Гарри в Украину.