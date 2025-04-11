Цю зустріч вже прокоментував батько Романа. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослава Олексіва.

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"Моя мама загинула, але я вижив", – розповів Роман під час зустрічі з принцом Гаррі.

Було важко лікуватися, але з кожним разом ставало легше. Коли я зробив перші кроки – це була для нас велика сенсація,

– зазначив хлопець.

Батько Романа, Ярослав Олексів, поділився враженнями від цієї зустрічі у соціальних мережах.

Деякі зустрічі лікують більше, ніж ліки. Сьогодні була саме така. Дякуємо за людяність, Принце Гаррі,

– написав він, опублікувавши спільні фотографії сина з герцогом Сассекським.

Що відомо про Романа Олексіва

Хлопець постраждав внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року, отримавши опіки на 45% тіла, а на спині – найважчого четвертого ступеня.

У цій трагедії хлопець втратив свою маму Галину, якій на момент загибелі було лише 29 років. Вона була львівською музиканткою. Того дня російський обстріл забрав життя 26 цивільних українців.

Відомо, що Роман грає на акордеоні та займається бальними танцями, а його тато є баяністом, диригентом і композитором.

Після отримання тяжких травм підліток проходив лікування в Німеччині, а реабілітацію – в Україні. Протягом двох років Роман був змушений носити спеціальні компресійні пов'язки, які зняли лише в грудні 2024 року.

Зауважимо, напередодні в мережі з'явилось перше відео таємного візиту принца Гаррі до України.