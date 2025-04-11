Принц Гарри последователен в поддержке Украины – он осудил российскую агрессию еще в первые дни полномасштабного вторжения. Show 24 подробнее расскажет о том, как сын короля Чарльза III уделяет внимание украинцам, ветеранам и их семьям.

Обратите внимание Принц Гарри совершил неанонсированный визит в Украину, – The Telegraph

Важные слова в первые дни большой войны

В первые дни полномасштабного вторжения принц Гарри и Меган Маркл сделали важное заявление и осудили российское наступление. Они были первыми среди членов королевской семьи, кто высказался в поддержку Украины.

Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, и все мы в Archewell поддерживаем народ Украины, выступая против этого нарушения международного и гуманитарного права. И призываем мировое сообщество и его лидеров сделать то же самое,

– говорилось в заявлении.

В марте 2022 супруги перечислили деньги благотворительным организациям, поддерживающих Украину. Это пожертвование было в память о погибшем на войне Сергее Караиване – спортсмена и бывшего участника соревнований Invictus Games, которые основал принц Гарри.

Постоянное внимание к украинцам на Играх непокоренных

Уже в апреле 2022 традиционно начались соревнования Invictus Games, "Игры непокоренных" – международный конкурс в паралимпийском стиле, в которых принимают участие ветераны войны и военнослужащие после ранений.

Принц Гарри начал соревнования с речи об Украине.

Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам несмотря ни на что. Вы сказали, что пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а чтобы сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране,

– сказал сын короля украинской команде.

Ежегодно на Играх непокоренных принц Гарри уделял особое внимание украинским ветеранам. В 2023 он стал на одно колено рядом с украинским воином, который потерял две ноги на войне.

В 2025 принц Гарри в очередной раз открыл Игры непокоренных и снова не забывал об Украине. Он встречался с украинскими ветеранами и их семьями, охотно делал совместные фото с украинской символикой. В один из дней он даже показался с шевроном бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины.



Принц Гарри с украинцами / Фото из инстаграма Игр непокоренных



Принц Гарри с шевроном НГУ / Фото из телеграма НГУ

Разговор с Юлией "Тайрой"

Парамедик Юлия (Тайра) Паевская признавалась, что после освобождения из плена ей звонил принц Гарри. Он сказал, что поддерживает Украину и украинцев, а Игры непокоренных всегда будут заботиться об участниках.

В 2023 Юля "Тайра" Паевская снова стала участницей Игр Непокоренных и завоевала серебряную медаль – второе место в заплыве на 50-метровой дистанции в вольном стиле среди женщин. Награду ей вручал принц Гарри.



Принц Гарри и Меган Маркл с Юлией Паевской / Фото из инстаграма Игр непокоренных

Первый визит в Украину

10 апреля стало известно, что принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Сын короля приехал во Львов, в клинику Superhumans Centre. Он общался с ветеранами и военными после ранений, встретился с СЕО центра Ольгой Рудневой и министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Это мой первый визит в Украину – и точно не последний. Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus, с некоторыми из наших спортсменов и участников игр из Великобритании за последние десять лет. Я хочу напомнить Украине, что мир стоит рядом с ней,

– сказал принц Гарри.

Принц Гарри в Украине: видео

Также принц Гарри посетил операционную, где восстанавливали слух украинскому военному. Визит сына короля войдет в историю и приведет к еще более тесному сотрудничеству Украины и Invictus Games.