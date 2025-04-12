"Тайра" поделилась впечатлениями от встречи с герцогом Сассекским и показала фото с принцем Гарри. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Паевской.

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"Тайра" отметила скромность и искренность герцога Сассекского.

Скажу честно: мы видели многое. И боль, и потери, и отчаяние, и происки смерти. Но есть моменты, которые пробивают броню – даже ту, что наросла слоями фронта на каждом из нас. В окопах, в реанимациях и карцерах. Принц Гарри приехал без понтов, без кортежа, без театра. Просто стал рядом – как один из нас. Человек, который знает, что такое потеря. Что такое служить. И что значит подняться после падения,

– рассказала Юлия.

Для справки! Принц Гарри провел десятилетнюю службу в британской армии, во время которой принял участие в двух боевых миссиях в Афганистане и пережил потерю близких друзей на войне.

Это не первая их встреча. "Тайра" лично познакомилась с принцем Гарри на Играх Непокоренных в Дюссельдорфе в сентябре 2023 года, где она завоевала награду за плавание, которую ей вручил лично принц. Юлия должна была выступать на Играх еще раньше, но в то время находилась в российском плену, откуда была освобождена в июне 2022 года. После ее освобождения из плена принц лично звонил, чтобы поддержать Паевскую.

Я бесконечно рада была снова обнять его – как и всю команду Инвиктусов. Мы все вместе – те, кто не просто выжил, а держится, помогает другим держаться и еще шутит в процессе. Такой себе теплый интернациональный заговор несокрушимости. Ироничный, с блеском в глазах и шрамами – внешними и внутренними, которые только добавляют прочности,

– отметила "Тайра".

Что известно о визите принца Гарри в Украину

Герцог Сассекский посетил Superhumans Center 10 апреля, о чем стало известно лишь после того, как младший сын короля Чарльза покинул территорию Украины.

Во время визита он осмотрел реабилитационный центр, где встретился с медицинским персоналом и пациентами, среди которых был 10-летний мальчик, который пострадал в результате российского удара по Виннице в 2022 году.

Также принц Гарри пообщался с военными, посетил операционную, посетил мастерскую вышивальщиков Superhumans, где оставил свою подпись на флаге, и послушал оркестр ветеранов на протезах.

Накануне показали видео тайного визита принца Гарри в Украину.