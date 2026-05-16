"Слава Украине" прозвучало со сцены: эмоциональное выступление LELÉKA в финале Евровидения-2026

Украинская исполнительница LELÉKA вышла на сцену грандфинала Евровидения-2026. Певица во второй раз покорила еврофанов своей песней Ridnym.

LELÉKA удалось поразить публику чувственным и одновременно мощным вокалом, глубоким номером и постановкой, наполненной действительно важными смыслами. Об этом сообщает 24 Канал.

Советуем Этот момент вошел в историю: как выглядела Джамала 10 лет назад, когда победила на Евровидении

Какой смысл был заложен в номер LELÉKA?

Украина ежегодно поражает на Евровидении не только вокальными данными своего представителя, но и глубокими смыслами, заложенными в постановку. Выступление LELÉKA в этом году не стало исключением. В номере исполнительницы гармонично соединилось все: сильный вокал, символические тексты, ткани на фоне сцены, бандура и образ, который одновременно транслирует нежность и внутреннюю силу.

Евровидение-2026 – Украина: LELÉKA – Ridnym : смотрите видео онлайн

После второй репетиции на сцене Евровидения создатели постановки объяснили смыслы, заложенные в выступление. По их словам, главная идея номера связана с ощущением фрагментированности современного мира и стремлением человека снова найти целостность – как внутреннюю, так и общественную.

Команда стремилась показать процесс объединения и перерождения, который сначала происходит внутри человека, а затем транслируется наружу. И эта фрагментированность очень близка и Украине, ведь нам необходимо снова собирать себя вместе и возвращать свое.

Особую роль в постановке играет ткань, которая в немецкоязычных странах часто символизирует мир и человеческое окружение. Именно поэтому ткань в выступлении стала метафорой мира, общества и самого человека, который проходит путь от раздробленности к целостности.

Отдельный символизм имеет и образ бандуриста – господина Ярослава, который находится в углу сцены со своим инструментом. По замыслу режиссеров, он олицетворяет традицию, родной дом и корни, на которые человек всегда может опереться. В номере также использованы две бандуры: одна – фрагментированная, другая – цельная. Это еще один символ внутренней трансформации и поиска гармонии.

Авторы постановки отметили, что все выступление построено на постоянной амплитуде подъемов и падений, а финальная нота символизирует перерождение и изменения – как личные, так и глобальные. Главная идея номера заключается в стремлении изменить себя, свой дом и снова сделать его прекрасным.

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.



Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Текст песни представителя Украины на Евровидении-2026

Green into rust,

Trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust

Cut from the branch

Leaves in the flames

Nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю

Рідним найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller-o-o-o

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Перевод песни представителя Украины на Евровидении-2026

Зеленое становится ржавчиной, доверься изменениям

Все исчезает, будь что будет

Красное становится пылью, срезано с ветки

Листья в огне, в опасности все

Вышью, вышью

Вышью новую судьбу

Вышью, вышью родным

Самым родным

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни до сих пор несут воду

Когда все посеянные нами семена

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Новую судьбу вышью

Родным и близким

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни до сих пор несут воду

Когда все посеянные нами семена

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше