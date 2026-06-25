LELÉKA выпустила мини-альбом, в который вошли все версии песни для Евровидения
Певица LELÉKA, представлявшая Украину на Евровидении, представила новый мини-альбом. В него вошли – другие версии конкурсной песни, отражающие её творческий путь.
Мини-альбом получил название Ridnym Process. Он вышел на всех музыкальных платформах, о чем LELÉKA сообщила на своей странице в Instagram.
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Певица рассказала, что после Евровидения получала много сообщений и комментариев о том, будут ли другие версии песни Ridnym. EP стал ответом на все вопросы.
Для меня он о пути, трансформации и поиске своей формы. Именно такой была история этой песни,
– призналась артистка.
В мини-альбом вошли следующие версии композиции:
- Vyshyu. Это ремикс, идея которого пришла саунд-продюсеру LELÉKA.
- Ukrainian Version 2025. Это версия, которую певица представила на Национальный отбор. Она менее абстрактна и более лаконична, с четким посланием об Украине.
- Transformation Version 2025. Версия песни 2025 года – это период, когда певица находилась в поиске между LELÉKA и своим другим музыкальным проектом DONBA₴GRL.
- Intro 2022. В этой версии звучит особое интро, передающее чувства украинцев.
- First Demo Version 2022. Это самая первая версия, появившаяся в 2022 году, в период трансформаций и перемен.
LELÉKA на Евровидении: что известно?
Певица представила Украину на песенном конкурсе с песней Ridnym и заняла 9-е место в финале. По итогам голосования Украина получила 221 балл.
Режиссером номера LELÉKA был Илья Дуцик. Главной идеей постановки было показать фрагментированность современного мира и стремление человека обрести целостность.
Одна из важных деталей номера – бандура. Ярослав Джусь с этим музыкальным инструментом на сцене символизировал мир, людей и корни.