Мини-альбом получил название Ridnym Process. Он вышел на всех музыкальных платформах, о чем LELÉKA сообщила на своей странице в Instagram.

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Певица рассказала, что после Евровидения получала много сообщений и комментариев о том, будут ли другие версии песни Ridnym. EP стал ответом на все вопросы.

Для меня он о пути, трансформации и поиске своей формы. Именно такой была история этой песни,

– призналась артистка.

В мини-альбом вошли следующие версии композиции:

Vyshyu . Это ремикс, идея которого пришла саунд-продюсеру LELÉKA.

. Это ремикс, идея которого пришла саунд-продюсеру LELÉKA. Ukrainian Version 2025 . Это версия, которую певица представила на Национальный отбор. Она менее абстрактна и более лаконична, с четким посланием об Украине.

. Это версия, которую певица представила на Национальный отбор. Она менее абстрактна и более лаконична, с четким посланием об Украине. Transformation Version 2025 . Версия песни 2025 года – это период, когда певица находилась в поиске между LELÉKA и своим другим музыкальным проектом DONBA₴GRL.

. Версия песни 2025 года – это период, когда певица находилась в поиске между LELÉKA и своим другим музыкальным проектом DONBA₴GRL. Intro 2022 . В этой версии звучит особое интро, передающее чувства украинцев.

. В этой версии звучит особое интро, передающее чувства украинцев. First Demo Version 2022. Это самая первая версия, появившаяся в 2022 году, в период трансформаций и перемен.

LELÉKA на Евровидении: что известно?

Певица представила Украину на песенном конкурсе с песней Ridnym и заняла 9-е место в финале. По итогам голосования Украина получила 221 балл.

Режиссером номера LELÉKA был Илья Дуцик. Главной идеей постановки было показать фрагментированность современного мира и стремление человека обрести целостность.

Одна из важных деталей номера – бандура. Ярослав Джусь с этим музыкальным инструментом на сцене символизировал мир, людей и корни.