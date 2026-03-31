Засветился в компании россиян: Ленни Кравиц оказался в центре скандала
Американский музыкант Ленни Кравиц, у которого украинские корни, удивил позицией. Артиста заметили на вечеринке в компании россиян, проживающих за границей.
Видео с вечеринки появилось на странице в тредсе Andrey All Right (это Андрей Григорьев-Апполонов младший). Ленни Кравица запечатлели на отдыхе в его компании.
К слову Победители Евровидения-2024 Nemo во второй раз приехали в Киев и встретились с Jerry Heil
В ролике было видно певца Grey Wiese, более известного как Сергей Григорьев-Апполонов. Это российский певец, проживающий в Германии. Он является племянником Григорьева-Апполонова старшего, солиста группы "Иванушки International".
Ленни Кравиц пообщался с Сергеем и в какой-то момент бросил взгляд на камеру.
"А кто это у нас в гостях?" – написал автор видео.
Отметим, ранее в скандал попала Ольга Сумская, которая сняла видео от песню Grey Wiese. Тогда в сети блогер Natella Kirs обратила внимание на его неоднозначную позицию: мужчина давал интервью пропагандистке Ксении Собчак и в дальнейшем активно общается с блогером Игорем Синяком (он родился в Краматорске, но предал Украину).
Поэтому появление Ленни Кравица в компании этого артиста – может стать ударом по его репутации.
Что известно о Ленни Кравице?
- Ленни Кравиц – американский певец, музыкант и продюсер. Он родился в Нью-Йорке в творческой семье. Дебютный альбом подарил ему внимание публики, а пластинки Mama Said и Are You Gonna Go My Way – закрепили популярность. Ленни Кравиц является четырехкратным лауреатом Грэмми.
- Также Кравиц работает в кино. Он снимался во франшизе "Голодные игры". К тому же артист известен своим узнаваемым стилем в одежде.
- Важно, что Ленни Кравиц имеет украинские корни. Его прадедушка родом из Киева – Леонид Кравец эмигрировал в США в начале 20 века.
- Сам артист в апреле 2022 года присоединялся к акции Stand Up For Ukraine. В 2023 году для Ленни Кравица сняла клип Таню Муиньо. Певец говорил, что гордится своими украинскими корнями.