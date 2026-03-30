Украинская певица опубликовала видео с Nemo в тиктоке. Jerry Heil намекнула, что артисты из Швейцарии выступят на ее концерте во Дворце спорта.

В видео Jerry Heil говорит, что обещала Nemo билеты на свой концерт, но их уже раскупили. Певица призналась, что не ожидала этого. На что победители Евровидения-2024 ответили, что уже приехали в Украину.

В конце видео Jerry Heil просит прощения и говорит, что имеет лучшую идею. Так, вероятно, Nemo выйдут вместе с артисткой на сцену на ее первом сольном концерте во Дворце спорта, что состоится 4 апреля.

Мы ни на что не намекаем,

– написала Jerry Heil под видео.

Уже в эту субботу Jerry Heil представит в столице масштабную программу "Джерело". Креативным директором шоу стал Алан Бадоев. Среди приглашенных гостей также будут Владимир Дантес, MONATIK, YARMAK и alyona alyona, о чем артистка сообщила на своей странице в инстаграме.

