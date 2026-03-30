Украинская певица опубликовала видео с Nemo в тиктоке. Jerry Heil намекнула, что артисты из Швейцарии выступят на ее концерте во Дворце спорта.
Тоже интересно Что слушать этой весной: топовые новинки от Jamala, Jerry Heil, Дантеса и других музыкантов
В видео Jerry Heil говорит, что обещала Nemo билеты на свой концерт, но их уже раскупили. Певица призналась, что не ожидала этого. На что победители Евровидения-2024 ответили, что уже приехали в Украину.
В конце видео Jerry Heil просит прощения и говорит, что имеет лучшую идею. Так, вероятно, Nemo выйдут вместе с артисткой на сцену на ее первом сольном концерте во Дворце спорта, что состоится 4 апреля.
Мы ни на что не намекаем,
– написала Jerry Heil под видео.
Уже в эту субботу Jerry Heil представит в столице масштабную программу "Джерело". Креативным директором шоу стал Алан Бадоев. Среди приглашенных гостей также будут Владимир Дантес, MONATIK, YARMAK и alyona alyona, о чем артистка сообщила на своей странице в инстаграме.
Что известно о первом визите Nemo в Киев?
Напомним, что Nemo впервые приехали в Киев в октябре 2025 года. 10 октября у артистов состоялся концерт в клубе Atlas, где они презентовали альбом Arthouse.
Nemo стали свидетелями массированного российского удара по Украине. Победители Евровидения-2024 провели ночь в укрытии отеля.
Артисты встретились с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Они посетили ресторан "100 лет назад вперед" и попробовали борщ.
Отметим, что Jerry Heil поддержала Nemo на их первом концерте в Киеве. Певцы вместе выступили на сцене, спев песни "Добавь громкости" и The Code.