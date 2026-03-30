Українська співачка опублікувала відео з Nemo у тіктоці. Jerry Heil натякнула, що артисти зі Швейцарії виступлять на її концерті у Палаці спорту.

У відео Jerry Heil говорить, що обіцяла Nemo квитки на свій концерт, але їх уже розкупили. Співачка зізналась, що не очікувала цього. На що переможці Євробачення-2024 відповіли, що вже приїхали в Україну.

Наприкінці відео Jerry Heil просить вибачення та каже, що має кращу ідею. Так, ймовірно, Nemo вийдуть разом з артисткою на сцену на її першому сольному концерті у Палаці спорту, що відбудеться 4 квітня.

Ми ні на що не натякаємо,

– написала Jerry Heil під відео.

Уже цієї суботи Jerry Heil представить у столиці масштабну програму "Джерело". Креативним директором шоу став Алан Бадоєв. Серед запрошених гостей також будуть Володимир Дантес, MONATIK, YARMAK та alyona alyona, про що артистка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

