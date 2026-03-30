Українська співачка опублікувала відео з Nemo у тіктоці. Jerry Heil натякнула, що артисти зі Швейцарії виступлять на її концерті у Палаці спорту.
У відео Jerry Heil говорить, що обіцяла Nemo квитки на свій концерт, але їх уже розкупили. Співачка зізналась, що не очікувала цього. На що переможці Євробачення-2024 відповіли, що вже приїхали в Україну.
Наприкінці відео Jerry Heil просить вибачення та каже, що має кращу ідею. Так, ймовірно, Nemo вийдуть разом з артисткою на сцену на її першому сольному концерті у Палаці спорту, що відбудеться 4 квітня.
Ми ні на що не натякаємо,
– написала Jerry Heil під відео.
Уже цієї суботи Jerry Heil представить у столиці масштабну програму "Джерело". Креативним директором шоу став Алан Бадоєв. Серед запрошених гостей також будуть Володимир Дантес, MONATIK, YARMAK та alyona alyona, про що артистка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про перший візит Nemo до Києва?
Нагадаємо, що Nemo вперше приїхали до Києва у жовтні 2025 року. 10 жовтня в артистів відбувся концерт у клубі Atlas, де вони презентували альбом Arthouse.
Nemo стали свідками масованого російського удару по Україну. Переможці Євробачення-2024 провели ніч в укритті готелю.
Артисти зустрілися з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Вони відвідали ресторан "100 років тому вперед" та скуштували борщ.
Зазначимо, що Jerry Heil підтримала Nemo на їхньому першому концерті у Києві. Співаки разом виступили на сцені, заспівавши пісні "Додай гучності" та The Code.