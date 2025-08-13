Голливудского актера Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция, ведь не узнала его возле вечеринки на Ибице. Звезду задержали на улице вместе с его девушкой, моделью Витторией Черетти, и друзьями.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail. Газета получила эксклюзивные кадры.

На видео, которое опубликовало издание, слышно, что женщина, которая может быть Витторией Черетти, говорит: "Меня сейчас обыскивают, полностью", пока Леонардо Ди Каприо протягивает содержимое своих карманов, чтобы его осмотрели испанские полицейские.

Леонардо Ди Каприо обыскала полиция / Скриншот с видео Daily Mail

Очевидцы рассказали, что голливудский актер должен был представиться полиции, а затем показать документы, которые удостоверяют личность. В конце концов Ди Каприо и другие получили доступ на эксклюзивное мероприятие, которое компания Patron и испанский актер Арон Пайпер проводили на частной вилле. А вот рэпера Трэвиса Скотта не впустили.

Среди других звезд, которые смогли попасть на вечеринку, были модель Кендалл Дженнер и актер Тоби Магуайр.

Звезды такие же, как и мы, Лео был одним из многих известных лиц на мероприятии, и даже его ставили под сомнение у входа. Полиция удивилась, когда Лео зарегистрировался. Он был добрым и шутил с ними,

– сказал инсайдер.

Он добавил, что все прошли строгую проверку безопасности – известный человек или нет.

