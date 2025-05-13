Об этом инсайдер сообщил изданию Heat World, передает Show 24. По его словам, Леонардо Ди Каприо настроен на серьезные отношения с Витторией Черетти, а друзья предполагают, что помолвка "не за горами".

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Лео не хочет стать старым холостяком, и именно туда он направляется, если в ближайшее время ничего с этим не сделает. Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее,

– сказал инсайдер.

Он добавил, что Леонардо Ди Каприо всегда был самым известным холостяком Голливуда, но уже готов отказаться от этого "титула".

Отметим, что к личной жизни актера всегда было приковано много внимания. В сети активно обсуждают то, что Ди Каприо встречается с молодыми женщинами и расстается с ними, когда тем исполняется 25 лет. Однако роман с Витторией Черетти, похоже, стал исключением из правил. Сейчас модели 26 лет.

Инсайдер отметил, что Виттория дала понять, что "брак – это ее конечная цель, и она не будет ждать вечно". Он добавил, что Леонардо Ди Каприо также хочет узаконить отношения с любимой.

Кстати! Ранее мы сообщали, что Джиджи Хадид подтвердила отношения с Брэдли Купером.

Личная жизнь Леонардо Ди Каприо