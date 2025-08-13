Леонардо Ді Капріо зупинила й обшукала поліція: що трапилося
- Леонардо Ді Капріо зупинила поліція на Ібіці, не впізнавши його, та обшукала разом з його дівчиною Вітторією Черетті.
- Після перевірки особи Ді Капріо, йому дозволили відвідати захід на приватній віллі, де також були присутні Кендалл Дженнер і Тобі Магуайр.
Голлівудського актора Леонардо Ді Капріо зупинила й обшукала поліція, адже не впізнала його біля вечірки на Ібіці. Зірку затримали на вулиці разом з його дівчиною, моделлю Вітторією Черетті, і друзями.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail. Газета отримала ексклюзивні кадри.
На відео, яке опублікувало видання, чути, що жінка, яка може бути Вітторією Черетті, каже: "Мене зараз обшукують, повністю", поки Леонардо Ді Капріо простягає вміст своїх кишень, аби його оглянули іспанські поліціянти.
Очевидці розповіли, що голлівудський актор мусив представитися поліції, а потім показати документи, які посвідчують особу. Зрештою Ді Капріо й інші отримали доступ на ексклюзивний захід, який компанія Patron і іспанський актор Арон Пайпер проводили на приватній віллі. А от репера Тревіса Скота не впустили.
Серед інших зірок, які змогли потрапити на вечірку, були модель Кендалл Дженнер і актор Тобі Магуайр.
Зірки такі ж, як і ми, Лео був одним із багатьох відомих облич на заході, і навіть його ставили під сумнів біля входу. Поліція здивувалась, коли Лео зареєструвався. Він був добрим і жартував з ними,
– сказав інсайдер.
Він додав, що всі пройшли сувору перевірку безпеки – відома людина чи ні.
