Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail. Газета отримала ексклюзивні кадри.

Не пропустіть Леонардо Ді Капріо збирається одружитися з моделлю Вітторією Черетті – ЗМІ

На відео, яке опублікувало видання, чути, що жінка, яка може бути Вітторією Черетті, каже: "Мене зараз обшукують, повністю", поки Леонардо Ді Капріо простягає вміст своїх кишень, аби його оглянули іспанські поліціянти.

Важливо! Подивитися відео можна за посиланням.

Леонардо Ді Капріо обшукала поліція / Скриншот з відео Daily Mail

Очевидці розповіли, що голлівудський актор мусив представитися поліції, а потім показати документи, які посвідчують особу. Зрештою Ді Капріо й інші отримали доступ на ексклюзивний захід, який компанія Patron і іспанський актор Арон Пайпер проводили на приватній віллі. А от репера Тревіса Скота не впустили.

Серед інших зірок, які змогли потрапити на вечірку, були модель Кендалл Дженнер і актор Тобі Магуайр.

Зірки такі ж, як і ми, Лео був одним із багатьох відомих облич на заході, і навіть його ставили під сумнів біля входу. Поліція здивувалась, коли Лео зареєструвався. Він був добрим і жартував з ними,

– сказав інсайдер.

Він додав, що всі пройшли сувору перевірку безпеки – відома людина чи ні.

До речі, раніше ми робили добірку фільмів з Леонардо Ді Капріо.