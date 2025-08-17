Не скрывали чувств: Леонардо Ди Каприо засветился на отдыхе с любимой
- Леонардо Ди Каприо был замечен на отдыхе со своей возлюбленной, моделью Витторией Черетти, на яхте в Средиземном море.
- На фото видно, как модель целует актера, демонстрируя их теплые отношения.
50-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили на отдыхе с возлюбленной, 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Пара проводила время на борту яхты в Средиземном море.
Эксклюзивные кадры опубликовало издание Daily Mail, пишет Show 24. Лео и Виттория не скрывали чувств и выглядели счастливыми.
Читайте также Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция: что случилось
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются с 2023 года. С начала отношений они ведут себя очень осторожно, а вот на кадрах с отдыха можно увидеть, как модель целует актера и легонько шлепает его по ягодицам.
Важно! Больше фотографий смотрите по ссылке.
Для отдыха Виттория Черетти выбрала открытый леопардовый купальных, продемонстрировав великолепную фигуру.
Виттория невероятно горячая – это очевидно, и Лео наслаждается каждой минутой этого. Хотя, конечно, их отношения основываются не только на внешности,
– сказал инсайдер.
Леонардо Ди Каприо собирается жениться на возлюбленной
Напомним, весной инсайдер сообщил, что Леонардо Ди Каприо планирует жениться на Виттории Черетти.
"Лео не хочет стать старым холостяком, и именно туда он направляется, если в ближайшее время ничего с этим не сделает. Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее, – сказал инсайдер.
Он добавил, что актер готов отказаться от "титула" самого известного холостяка Голливуда.