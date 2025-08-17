50-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили на отдыхе с возлюбленной, 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Пара проводила время на борту яхты в Средиземном море.

Эксклюзивные кадры опубликовало издание Daily Mail, пишет Show 24. Лео и Виттория не скрывали чувств и выглядели счастливыми.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются с 2023 года. С начала отношений они ведут себя очень осторожно, а вот на кадрах с отдыха можно увидеть, как модель целует актера и легонько шлепает его по ягодицам.

Для отдыха Виттория Черетти выбрала открытый леопардовый купальных, продемонстрировав великолепную фигуру.

Виттория невероятно горячая – это очевидно, и Лео наслаждается каждой минутой этого. Хотя, конечно, их отношения основываются не только на внешности,

– сказал инсайдер.

Леонардо Ди Каприо собирается жениться на возлюбленной

Напомним, весной инсайдер сообщил, что Леонардо Ди Каприо планирует жениться на Виттории Черетти.

"Лео не хочет стать старым холостяком, и именно туда он направляется, если в ближайшее время ничего с этим не сделает. Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее, – сказал инсайдер.

Он добавил, что актер готов отказаться от "титула" самого известного холостяка Голливуда.