50-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на відпочинку з коханою, 27-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. Пара проводила час на борту яхти в Середземному морі.

Ексклюзивні кадри опублікувало видання Daily Mail, пише Show 24. Лео і Вітторія не приховували почуттів і виглядали щасливими.

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті зустрічаються з 2023 року. З початку стосунків вони поводяться дуже обережно, а от на кадрах з відпочинку можна побачити, як модель цілує актора і легенько шльопає його по сідницях.

Для відпочинку Вітторія Черетті обрала відкритий леопардовий купальних, продемонструвавши чудову фігуру.

Вітторія неймовірно гаряча – це очевидно, і Лео насолоджується кожною хвилиною цього. Хоча, звичайно, їхні стосунки ґрунтуються не лише на зовнішності,

– сказав інсайдер.

Леонардо Ді Капріо збирається одружитися з коханою

Нагадаємо, навесні інсайдер повідомив, що Леонардо Ді Капріо планує одружитися з Вітторією Черетті.

"Лео не хоче стати старим холостяком, і саме туди він прямує, якщо найближчим часом нічого з цим не зробить. Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше, – сказав інсайдер.

Він додав, що актор готовий відмовитися від "титулу" найвідомішого холостяка Голлівуду.