Лера Мандзюк объявила о расставании с возлюбленным после 4 лет вместе и объяснила, что произошло

Известная украинская стендап-комик Лера Мандзюк завершила свои четырехлетние романтические отношения.

О том, как этот опыт изменил ее, юмористка рассказала в интервью изданию INSIDER. Она отметила, что конец любого романа заставляет лучше понять свои истинные потребности и ожидания от партнера.

По словам артистки, иногда люди проходят определенный отрезок пути вместе, а затем их дороги неизбежно расходятся. Она воспринимает это не как трагедию, а как возможность для внутренней трансформации.

Любые романтические отношения, а тем более их финал, – это всегда мощное самопознание. Я многое переосмыслила, но не хотела бы делать из личной жизни какие-то обобщения для всех. В конце концов, каждый переживает утрату и трансформацию по-своему,

– поделилась Лера.

Лера Мандзюк / Фото со страницы в инстаграме mandziuk_valeria

Комик также подчеркнула, что не собирается выносить все детали расставания на публику. Она четко разграничивает сценический образ и реальную жизнь, оберегая свой внутренний мир от посторонних глаз.

Я не могу и не хочу рассказывать абсолютно все, что происходит со мной, поскольку личное должно оставаться личным,

– подчеркнула звезда.

К слову, ранее об изменениях в личной жизни рассказала фитнес-тренер Анита Луценко. Она впервые показала своего нового избранника-иностранца.