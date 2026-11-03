74 года острой сатиры и неординарных историй: чем сегодня живет Лесь Подервянский

У художника, чьи пьесы давно стали культовыми, есть немало интересных страниц в жизни. Упоминаем его творческий путь, браки и новые выступления.

Лесь Подервянский – художник, чьи тексты узнают по нескольким строкам, а острая сатира давно стала его визитной карточкой. За эпатажными пьесами и неординарным юмором стоит история художника, драматурга и мужчины, не очень охотно открывающего подробности частной жизни. 3 ноября писатель празднует 74-летие, поэтому 24 Канал вспоминает, как формировался его творческий путь, что известно о трех браках и чем он занимается сегодня.

Литература и искусство

В письмах к своим друзьям Лесь писал первые истории о вымышленных персонажах и существах. Писатель поднимал темы советских реалий ("Интересные опыты", "Утопия"), абсурдности жизни ("Иржик", "Движение жизни или Динамо"), межнациональных конфликтов ("Кацапы", "Гамлет, или Феномен дацкого кацапизма"), жизни богемы ("Снобы", "Нирвана") и другие. По сегодняшний день автор широко использует нецензурную лексику, а также колоритно изображает героев своих произведений.

Сначала эти истории были известны только ближайшему кругу друзей. И лишь в конце 80-х годов Подервянский начал тайно записывать произведения на кассеты и распространять по территории Украины. Позже пьесы конвертировали в формат MP3 и распространили в интернете, а еще через некоторое время начали выдавать в формате книг.

Лесь Подервянский / Фото с фейсбука писателя

В 1980 году Лесь стал членом Союза художников Украины. За свою жизнь художник провел немало персональных и совместных выставок не только в пределах нашей страны, но и за рубежом. Его работам присущи индивидуальные признаки, в которых сразу можно разглядеть конкретное авторство. Подервянский отмечает, что в искусстве главное – идея, а не исполнение. Когда его спрашивают, кем он себя считает – художником или писателем, то Лесь отвечает лаконичной фразой, которая принадлежит Марселю Дюшану.

Все, что делает художник, является искусством,

– считает Подервянский.

Художнику также отдают должное и в театральных постановках. К примеру, в 2011 году эпическую трагедию "Павлик Морозов" поставили на сцене столичного кинотеатра "Кинопанорама". Через год публике представили спектакль "Сын Василисы Егоровны". Да и вообще, Лесь написал немало пьес, рассказов и статей, которые не просто уже нашли своего читателя или слушателя, но и продолжают знакомить новое поколение с творчеством выдающегося Подервянского.

Личная жизнь

А вот что касается личной жизни, то публике об этом известно слишком мало. Писатель был трижды женат. До 1987 года Лесь был в отношениях со Светланой Лопуховой. У пары родилась дочь Анастасия, которая также стала художницей, как и отец. К слову, сегодня Подервянский уже в статусе дедушки.

Со второй женой, Марией Скирдой, пробыл в браке 15 лет. Но в 2002 году их дороги разошлись. Инициатором развода стала сама Мария. В одном из интервью она рассказывала, что к дочери Леся относилась как к младшей сестре, а мать писателя называла всех избранниц сына своими дочерьми.

Третьей женой художника стала Мария Ганженко. По возрасту она была, как его дочь. Однако вторая экс-жена считала, что именно с Марией Лесь нашел себя, ведь она была похожа на его мать в юности. Однако по неизвестным причинам и этот союз распался.

Но свободно ли сердце писателя сегодня – настоящая тайна.

Лесь Подервянский / Фото с фейсбука писателя

Где сейчас Лесь Подервянский

Художник продолжает жить и работать в Киеве, но сейчас он находится в туре за рубежом. Соцсетей писатель не любит, поэтому его страницу в фейсбуке ведут несколько знакомых. В сети также можно найти страницу фаншоп Леся Подервянского под названием "Митець". На сайте есть возможность приобрести книги писателя, мерч, репродукции картин и тому подобное.

В то же время, художник продолжает лично встречаться со своей аудиторией. 3 ноября 2026 в Центре культуры и искусств КПИ имени Игоря Сикорского в Киеве запланирован его творческий вечер. Во время встречи Подервянский будет читать новейшие рассказы, в частности, еще не опубликованные тексты.

Кстати, художественный путь продолжает и дочь писателя Анастасия Подервянская. В августе и сентябре 2026 ее работы были представлены на совместной выставке FLASHBACK с художницей Сашей Макарской в ​​киевской галерее Imagine Point. Проект объединил творчество двух художниц и был посвящен воспоминаниям, личному опыту и многолетней дружбе. Анастасия работает с разными художественными техниками, в частности, живописью, текстилем, вышивкой и левкасом.

Лесь Подервянский / Фото с фейсбука писателя

Кстати, отдельные высказывания художника давно стали крылатыми фразами, используемыми украинцами в повседневной жизни. Собрали 15 лучших цитат Леся Подервянского, которые точно стоит упомянуть.