Жених Леси Никитюк с юмором прокомментировал новость о ее беременности: реакция телеведущей
- 16 июня Леся Никитюк объявила о беременности.
- Жених Никитюк, Дмитрий Бабчук, с юмором прокомментировал новость о беременности под постом в инстаграме.
16 июня стало известно, что Леся Никитюк беременна первенцем. Телеведущая состоит в отношениях с 29-летним украинским военным Дмитрием Бабчуком, о помолвке с которым объявила зимой.
Жених Никитюк шутливо отреагировал на беременность любимой. Он оставил комментарий под сообщением, где телеведущая сообщила приятную весть, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу издания "КЛАЦ".
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Дмитрий Бабчук коротко прокомментировал новость о беременности Леси Никитюк. Она тоже ответила с юмором.
Вау, это что моя женщина, которая беременна первенцем?,
– написал военный.
Леся Никитюк впервые станет мамой
Напомним, что Леся Никитюк объявила о беременности, дав интервью изданию "КЛАЦ". Она устроила фотосессией посреди поля, где показалась с округлым животиком, – женщина находится на последних неделях.
Во время съемок фильма "Песики" телеведущая сделала четыре теста на беременность и все оказались положительными.
А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна",
– рассказала Леся Никитюк.
Никитюк призналась, что у нее не было токсикоза, гормональных скачков или странных предпочтений в еде. Она продолжает заниматься спортом, чувствует себя счастливой и спокойной. Леся отметила, что была готова к беременности. Телеведущая добавила, что любимый поддержал ее, они вместе разделили эту радость.