Жених Леси Никитюк с юмором прокомментировал новость о ее беременности: реакция телеведущей

16 июня стало известно, что Леся Никитюк беременна первенцем. Телеведущая состоит в отношениях с 29-летним украинским военным Дмитрием Бабчуком, о помолвке с которым объявила зимой.

Жених Никитюк шутливо отреагировал на беременность любимой. Он оставил комментарий под сообщением, где телеведущая сообщила приятную весть, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу издания "КЛАЦ".

Тоже интересно Помолвка в Карпатах, отложенная свадьба: все об отношениях Леси Никитюк и ее возлюбленного-военного

Дмитрий Бабчук коротко прокомментировал новость о беременности Леси Никитюк. Она тоже ответила с юмором.

Вау, это что моя женщина, которая беременна первенцем?,

– написал военный.

Жених Леси Никитюк отреагировал на новость о ее беременности / Скриншот из инстаграма

Леся Никитюк впервые станет мамой

Напомним, что Леся Никитюк объявила о беременности, дав интервью изданию "КЛАЦ". Она устроила фотосессией посреди поля, где показалась с округлым животиком, – женщина находится на последних неделях.

Во время съемок фильма "Песики" телеведущая сделала четыре теста на беременность и все оказались положительными.

А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна",

– рассказала Леся Никитюк.

Никитюк призналась, что у нее не было токсикоза, гормональных скачков или странных предпочтений в еде. Она продолжает заниматься спортом, чувствует себя счастливой и спокойной. Леся отметила, что была готова к беременности. Телеведущая добавила, что любимый поддержал ее, они вместе разделили эту радость.