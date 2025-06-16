Сделала четыре теста и все положительные: Леся Никитюк рассказала, как узнала о беременности
- Леся Никитюк узнала о беременности во время съемок фильма "Песики", сделав четыре положительных теста.
- Телеведущая продолжала работать на съемочной площадке, у нее не было токсикоза и гормональных изменений.
Сегодня стало известно, что Леся Никитюк готовится впервые стать мамой. Телеведущая показалась с округлым животиком в нежной фотосессии, которую устроила посреди поля.
Никитюк рассказала, как узнала о беременности. Пишет Show 24 со ссылкой на интервью телеведущей изданию "КЛАЦ".
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Леся Никитюк рассказала, что узнала о беременности во время съемок фильма "Песики", где сыграла главную роль. Телеведущая сделала четыре теста и все оказались положительными.
А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна",
– поделилась Никитюк.
Леся никому ничего не рассказала и продолжила сниматься в кино. Телеведущая призналась, что у нее не было токсикоза и гормональных скачков. Также не изменилось питание.
Мне не хотелось ничего странного и посреди ночи я тоже не ела. Я продолжаю заниматься спортом, и сейчас на последних неделях даже увеличила тренировки, плаваю по 3 километра в день. Я очень энергичная по жизни и как была, так и осталась, в моей энергии ничего не изменилось,
– рассказала телеведущая.
Коротко о личной жизни Леси Никитюк
Напомним, в октябре прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что встречается с украинским военным Дмитрием Бабчуком.
Уже в январе этого года стало известно, что мужчина сделал предложение телеведущей. Леся Никитюк показала фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Она позировала в Карпатах.
Впоследствии Леся сообщила, что они с Дмитрием отложили свадьбу из-за его военной службы.