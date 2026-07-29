Леся Никитюк откровенно призналась, на что никогда не потратит большие деньги

Телеведущая Леся Никитюк во время съемок проекта "Кто сверху" откровенно рассказала, что для нее значат дорогие покупки и на что она с удовольствием тратит заработанное.

Звезда поделилась своими мыслями в беседе с инфлюенсершей Евой Коршик и певицей MamaRika, где без прикрас, но с юмором объяснила свои финансовые принципы. Видео вышло на ютуб-канале Okay Eva.

Как выяснилось, к статусным вещам Леся Никитюк относится очень избирательно. Если брендовые сумки ее совсем не привлекают, то ювелирные украшения с бриллиантами и другими камнями, наоборот, вызывают искренний интерес и кажутся ей гораздо лучшей покупкой.

Я не понимаю дорогих сумок. Мне вот так. Я все перещупала, пересмотрела. Вот камешек какой-то маленький…,

– отметила телеведущая.

Еще одна статья расходов, на которой Никитюк не экономит, – питание. Она отдает предпочтение качественным продуктам и время от времени позволяет себе деликатесы. В частности, в ее рационе бывают осьминоги, которых звезда потом готовит дома.

Влог Евы Коршик из Киева: смотрите видео онлайн

Добавим, что несмотря на насыщенный рабочий график, Леся Никитюк решила сделать паузу. Недавно телеведущая рассказала, что хочет уделить время отдыху и семье, а к работе вернется только в середине августа.