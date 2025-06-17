Немало сложных моментов, – Леся Никитюк впервые заговорила о прошлых отношениях
- Леся Никитюк впервые заговорила о сложных моментах в личной жизни и неудачных отношениях.
- Ведущая осуществила свои мечты, в частности, она стремилась к здоровым отношениям и родить ребенка.
Телеведущая Леся Никитюк нечасто говорит о личной жизни. Но на днях она подтвердила, что беременна первенцем, и больше рассказала о нынешних и предыдущих отношениях.
Леся Никитюк впервые призналась, что в ее личной жизни было и много неудач. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на издание "КЛАЦ".
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Ведущая рассказала, что пережила много непростых моментов. Некоторые ее романы были неудачными, хоть звезда решила скрывать это от публики.
Я не привыкла делиться личным, но, если откровенно, я имела в своей жизни немало сложных моментов и неудачных отношений, о которых никому не рассказывала... Я долго искала – человека, поддержку, то настоящее, чего мне так не хватало. И вот однажды я узнала, что жду ребенка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать,
– отметила Леся Никитюк.
Телеведущая вспомнила, что 31 декабря 2023 написала три желания на листочке – здоровые отношения, ребенок и фильм на Netflix. Все эти мечты осуществились.
"Кто-то когда-то сказал, что человек может получить все, что захочет. Для этого нужно только достаточно фантазии. Моя фантазия, мои желания привели меня в ту прекрасную точку жизни, где я нахожусь сейчас", – что известно о беременности Никитюк.
Что известно о беременности Леси Никитюк
- В сети длительное время ходили слухи о том, что Леся Никитюк беременна первенцем, однако ведущая никак на них не реагировала. Лишь 16 июня впервые подтвердила, что ждет малыша.
- Леся Никитюк рассказала, что узнала о беременности во время съемок фильма "Собачки". Она сделала четыре теста – все оказались положительными.
- Ведущая поделилась, что не имела токсикоза или гормональных скачков. Она продолжает заниматься спортом, правильно питаться и чувствует, что до сих пор очень энергичная.