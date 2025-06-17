Немало сложных моментов, – Леся Никитюк впервые заговорила о прошлых отношениях

Телеведущая Леся Никитюк нечасто говорит о личной жизни. Но на днях она подтвердила, что беременна первенцем, и больше рассказала о нынешних и предыдущих отношениях.

Леся Никитюк впервые призналась, что в ее личной жизни было и много неудач. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на издание "КЛАЦ".

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Ведущая рассказала, что пережила много непростых моментов. Некоторые ее романы были неудачными, хоть звезда решила скрывать это от публики.

Я не привыкла делиться личным, но, если откровенно, я имела в своей жизни немало сложных моментов и неудачных отношений, о которых никому не рассказывала... Я долго искала – человека, поддержку, то настоящее, чего мне так не хватало. И вот однажды я узнала, что жду ребенка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать,

– отметила Леся Никитюк.

Телеведущая вспомнила, что 31 декабря 2023 написала три желания на листочке – здоровые отношения, ребенок и фильм на Netflix. Все эти мечты осуществились.

"Кто-то когда-то сказал, что человек может получить все, что захочет. Для этого нужно только достаточно фантазии. Моя фантазия, мои желания привели меня в ту прекрасную точку жизни, где я нахожусь сейчас", – что известно о беременности Никитюк.



Леся Никитюк / Фото "КЛАЦ"

Что известно о беременности Леси Никитюк