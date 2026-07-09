На фоне массированных атак россиян на Киев: Леся Никитюк уехала из столицы вместе с сыном

Россия не прекращает массированные атаки на украинские города. В частности, в ночь на 6 июля оккупанты нанесли комбинированный воздушный удар, задействовав 419 средств воздушного нападения. На этот раз главной целью врага была столица.

На фоне постоянных российских обстрелов Киева телеведущая Леся Никитюк вместе с годовалым сыном Оскаром уехала из столицы. Звезда уже показала, где сейчас проводит время с малышом. Об этом она написала в инстаграме.

Леся отправилась в родную Хмельницкую область, где живут ее родители. Она уже опубликовала снимки, на которых видны бескрайние зеленые поля и коровы на пастбище.

В Киеве побывала. Спасибо,

– написала телеведущая.

Леся Никитюк с сыном поехали в Хмельницкую область / Скриншот из Instagram-сторис

Также знаменитость показала прогулки с маленьким Оскаром и трогательный момент, как ее мама Екатерина Петровна развлекает внука, играя для него на баяне.

Леся Никитюк на прогулке с сыном / Скриншот из инстаграма-сторис

Мама Леси Никитюк проводит время с Оскаром / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, недавно Оскар отмечал свой первый день рождения. После этого его отец, военный Дмитрий Бабчук, впервые за долгое время показал совместное фото с сыном.