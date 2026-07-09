На фоне массированных атак россиян на Киев: Леся Никитюк уехала из столицы вместе с сыном
Россия не прекращает массированные атаки на украинские города. В частности, в ночь на 6 июля оккупанты нанесли комбинированный воздушный удар, задействовав 419 средств воздушного нападения. На этот раз главной целью врага была столица.
На фоне постоянных российских обстрелов Киева телеведущая Леся Никитюк вместе с годовалым сыном Оскаром уехала из столицы. Звезда уже показала, где сейчас проводит время с малышом. Об этом она написала в инстаграме.
Леся отправилась в родную Хмельницкую область, где живут ее родители. Она уже опубликовала снимки, на которых видны бескрайние зеленые поля и коровы на пастбище.
В Киеве побывала. Спасибо,
– написала телеведущая.
Также знаменитость показала прогулки с маленьким Оскаром и трогательный момент, как ее мама Екатерина Петровна развлекает внука, играя для него на баяне.
Напомним, недавно Оскар отмечал свой первый день рождения. После этого его отец, военный Дмитрий Бабчук, впервые за долгое время показал совместное фото с сыном.