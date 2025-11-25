Не только MELOVIN: какие украинские звезды принадлежат к ЛГБТ-сообществу
- Украинские звезды, как Анатолий Ерема, Владимир Завадюк и Ваня Рассел, публично совершили каминг-аут, раскрывая свою сексуальную ориентацию.
- Другие знаменитости, такие как MELOVIN, Зи Фамелу и Монро, также являются частью ЛГБТ-сообщества и открыто говорят о своей сексуальной идентичности.
Все чаще украинские звезды делают каминг-ауты, то есть говорят на публику о своей сексуальной ориентации, которую раньше скрывали. В нашем обществе по-разному относятся к такой чувствительной теме.
Время от времени известные люди делают публичные признания относительно сексуальной ориентации, надеясь на поддержку общества, пишет 24 Канал. Среди украинских знаменитостей, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу, есть и певцы, актеры, журналисты.
Кто из украинских звезд принадлежит к ЛГБТ-сообществу?
Анатолий Ерема
В 2008 году украинский продюсер совершил каминг-аут. Что интересно, он стал вторым человеком в украинском шоу-бизнесе, кто не побоялся говорить о своей сексуальной ориентации.
Сегодня Анатолий состоит в отношениях со своим партнером.
Владимир Завадюк
Продюсер развлекательных шоу в 2023 году публично рассказал, что у него есть партнер и они живут вместе. Мужчина также посоветовал другим быть откровенными и реализовать то, о чем давно мечтали.
Ваня Рассел
Ведущий и блогер совершил каминг-аут, выпустив на своем ютуб-канале ролик, который посвятил теме ЛГБТ-сообщества. В конце видео Ваня сказал, что он гей.
Олег Машуковский
Когда к блогеру пришла популярность, он раскрыл публике свою ориентацию. Сначала Машуковский говорил, что является гомосексуалом, а позже сообщил, что скорее всего принадлежит к бисексуалам.
Александр Пискунов
Звезда фильма "Киборги" и сериала "И будут люди" летом 2022 года опубликовал сообщение, где написал, что он гей. Сегодня на странице в инстаграме нет этого сообщения, однако в сети сохранились скриншоты.
Тогда в комментариях звезды поддержали Александра и отметили, что ему стоит принять себя и тогда станет легче.
Константин Гнатенко
Мужчина был одним из первых в Украине, кто открыто заявил о своей сексуальной ориентации. Журналист совершил каминг-аут еще в 1997 году.
Кто еще из знаменитостей принадлежит к ЛГБТ-сообществу:
- MELOVIN совершил каминг-аут еще в 2021 году на фестивале Atlas Weekend. На сцене он сначала поцеловал девушку, а тогда – парня. Артист заявил, что он бисексуал. На днях партнер исполнителя сделал ему предложение в самом центре Киева.
- Зи Фамелу (также известная как Борис Апрель) в 2014 году совершила каминг-аут, заявив о транссексуальности. После этого поехала в США для операции по изменению груди. Тогда Борис Апрель стал Анной Эйприл. В 2018 году уже был другой псевдоним – Зианджа. По документам артистка – военнообязанный мужчина.
- Травести-дива Монро открыто говорит о своей трансгендерности, хотя пол хирургическим путем не меняла.
- Шер-Марина Камилова была участницей проекта "Від пацанки до панянки". Именно на шоу она совершила каминг-аут, заявив о трансгендерности.
- Маргарита Верховцева на проекте "Топ-модель по-украински" также совершила каминг-аут. Она откровенно рассказала, что ей нравятся девушки.
