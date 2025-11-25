Не только MELOVIN: какие украинские звезды принадлежат к ЛГБТ-сообществу

Все чаще украинские звезды делают каминг-ауты, то есть говорят на публику о своей сексуальной ориентации, которую раньше скрывали. В нашем обществе по-разному относятся к такой чувствительной теме.

Время от времени известные люди делают публичные признания относительно сексуальной ориентации, надеясь на поддержку общества, пишет 24 Канал. Среди украинских знаменитостей, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу, есть и певцы, актеры, журналисты.

Кто из украинских звезд принадлежит к ЛГБТ-сообществу?

Анатолий Ерема

В 2008 году украинский продюсер совершил каминг-аут. Что интересно, он стал вторым человеком в украинском шоу-бизнесе, кто не побоялся говорить о своей сексуальной ориентации.

Сегодня Анатолий состоит в отношениях со своим партнером.

Анатолий Ерема со своим избранником / Фото с фейсбука

Владимир Завадюк

Продюсер развлекательных шоу в 2023 году публично рассказал, что у него есть партнер и они живут вместе. Мужчина также посоветовал другим быть откровенными и реализовать то, о чем давно мечтали.

Владимир Завадюк со своим избранником / Фото из инстаграма

Ваня Рассел

Ведущий и блогер совершил каминг-аут, выпустив на своем ютуб-канале ролик, который посвятил теме ЛГБТ-сообщества. В конце видео Ваня сказал, что он гей.

Ваня Рассел / Фото из инстаграма

Олег Машуковский

Когда к блогеру пришла популярность, он раскрыл публике свою ориентацию. Сначала Машуковский говорил, что является гомосексуалом, а позже сообщил, что скорее всего принадлежит к бисексуалам.

Олег Машуковский со своим избранником / Фото из инстаграма

Александр Пискунов

Звезда фильма "Киборги" и сериала "И будут люди" летом 2022 года опубликовал сообщение, где написал, что он гей. Сегодня на странице в инстаграме нет этого сообщения, однако в сети сохранились скриншоты.

Тогда в комментариях звезды поддержали Александра и отметили, что ему стоит принять себя и тогда станет легче.

Александр Пискунов сообщил, что он гей / Скриншот из инстаграма

Константин Гнатенко

Мужчина был одним из первых в Украине, кто открыто заявил о своей сексуальной ориентации. Журналист совершил каминг-аут еще в 1997 году.

Константин Гнатенко / Фото из инстаграма

Кто еще из знаменитостей принадлежит к ЛГБТ-сообществу:

MELOVIN совершил каминг-аут еще в 2021 году на фестивале Atlas Weekend. На сцене он сначала поцеловал девушку, а тогда – парня. Артист заявил, что он бисексуал. На днях партнер исполнителя сделал ему предложение в самом центре Киева.

совершил каминг-аут еще в 2021 году на фестивале Atlas Weekend. На сцене он сначала поцеловал девушку, а тогда – парня. Артист заявил, что он бисексуал. На днях партнер исполнителя сделал ему предложение в самом центре Киева. Зи Фамелу (также известная как Борис Апрель) в 2014 году совершила каминг-аут, заявив о транссексуальности. После этого поехала в США для операции по изменению груди. Тогда Борис Апрель стал Анной Эйприл. В 2018 году уже был другой псевдоним – Зианджа. По документам артистка – военнообязанный мужчина.

(также известная как Борис Апрель) в 2014 году совершила каминг-аут, заявив о транссексуальности. После этого поехала в США для операции по изменению груди. Тогда Борис Апрель стал Анной Эйприл. В 2018 году уже был другой псевдоним – Зианджа. По документам артистка – военнообязанный мужчина. Травести-дива Монро открыто говорит о своей трансгендерности, хотя пол хирургическим путем не меняла.

открыто говорит о своей трансгендерности, хотя пол хирургическим путем не меняла. Шер-Марина Камилова была участницей проекта "Від пацанки до панянки". Именно на шоу она совершила каминг-аут, заявив о трансгендерности.

была участницей проекта "Від пацанки до панянки". Именно на шоу она совершила каминг-аут, заявив о трансгендерности. Маргарита Верховцева на проекте "Топ-модель по-украински" также совершила каминг-аут. Она откровенно рассказала, что ей нравятся девушки.

