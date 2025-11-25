Не тільки MELOVIN: які українські зірки належать до ЛГБТ-спільноти

Усе частіше українські зірки роблять камінг-аути, тобто говорять на публіку про свою сексуальну орієнтацію, яку раніше приховували. У нашому суспільстві по-різному ставляться до такої чутливої теми.

Час від часу відомі люди роблять публічні зізнання щодо сексуальної орієнтації, сподіваючись на підтримку суспільства, пише 24 Канал. Серед українських знаменитостей, які належать до ЛГБТ-спільноти, є й співаки, актори, журналісти.

Хто з українських зірок належить до ЛГБТ-спільноти?

Анатолій Єрема

У 2008 році український продюсер здійснив камінг-аут. Що цікаво, він став другою людиною в українському шоубізнесі, хто не побоявся говорити про свою сексуальну орієнтацію.

Сьогодні Анатолій перебуває у стосунках зі своїм партнером.

Анатолій Єрема зі своїм обранцем / Фото з фейсбуку

Володимир Завадюк

Продюсер розважальних шоу у 2023 році публічно розповів, що у нього є партнер і вони живуть разом. Чоловік також порадив іншим бути відвертими та реалізувати те, про що давно мріяли.

Володимир Завадюк зі своїм обранцем / Фото з інстаграму

Ваня Рассел

Ведучий і блогер здійснив камінг-аут, випустивши на своєму ютуб-каналі ролик, який присвятив темі ЛГБТ-спільноті. Наприкінці відео Ваня сказав, що він гей.

Ваня Рассел / Фото з інстаграму

Олег Машуковський

Коли до блогера прийшла популярність, він розкрив публіці свою орієнтацію. Спершу Машуковський казав, що є гомосексуалом, а пізніше повідомив, що швидше за все належить до бісексуалів.

Олег Машуковський зі своїм обранцем / Фото з інстаграму

Олександр Піскунов

Зірка фільму "Кіборги" та серіалу "І будуть люди" влітку 2022 року опублікував допис, де написав, що він гей. Сьогодні на сторінці в інстаграмі немає цього повідомлення, однак у мережі збереглись скриншоти.

Тоді у коментарях зірки підтримали Олександра і зазначили, що йому варто прийняти себе і тоді стане легше.

Олександр Піскунов повідомив, що він гей / Скриншот з інстаграму

Костянтин Гнатенко

Чоловік був одним із перших в Україні, хто відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію. Журналіст здійснив камінг-аут ще у 1997 році.

Костянтин Гнатенко / Фото з інстаграму

Хто ще зі знаменитостей належить до ЛГБТ-спільноти:

MELOVIN здійснив камінг-аут ще у 2021 році на фестивалі Atlas Weekend. На сцені він спершу поцілував дівчину, а тоді – хлопця. Артист заявив, що він бісексуал. Цими днями партнер виконавця освідчився йому у самому центрі Києва.

здійснив камінг-аут ще у 2021 році на фестивалі Atlas Weekend. На сцені він спершу поцілував дівчину, а тоді – хлопця. Артист заявив, що він бісексуал. Цими днями партнер виконавця освідчився йому у самому центрі Києва. Зі Фамелу (також відома як Борис Апрєль) у 2014 році здійснила камінг-аут, заявивши про транссексуальність. Після цього поїхала у США для операції зі зміни грудей. Тоді Борис Апрєль став Анною Ейпріл. У 2018 році вже був інший псевдонім – Зіанджа. По документах артистка – військовозобов'язаний чоловік.

(також відома як Борис Апрєль) у 2014 році здійснила камінг-аут, заявивши про транссексуальність. Після цього поїхала у США для операції зі зміни грудей. Тоді Борис Апрєль став Анною Ейпріл. У 2018 році вже був інший псевдонім – Зіанджа. По документах артистка – військовозобов'язаний чоловік. Травесті-діва Монро відкрито говорить про свою трансгендерність, хоча стать хірургічним шляхом не змінювала.

відкрито говорить про свою трансгендерність, хоча стать хірургічним шляхом не змінювала. Шер-Марина Камілова була учасницею проєкту "Від пацанки до панянки". Саме на шоу вона здійснила камінг-аут, заявивши про трансгендерність.

була учасницею проєкту "Від пацанки до панянки". Саме на шоу вона здійснила камінг-аут, заявивши про трансгендерність. Маргарита Верховцева на проєкті "Топ-модель по-українськи" також здійснила камінг-аут. Вона відверто розповіла, що їй подобаються дівчата.

