Экс-супруг Майли Сайрус женится во второй раз: Лиам Хемсворт сделал предложение любимой
- Лиам Хемсворт сделал предложение модели Габриэлле Брукс; она подтвердила помолвку в своем инстаграме 12 сентября.
- Слухи о помолвке возникли в прошлом месяце после того, как пару сфотографировали на Ибице, на пальце Габриэллы было бриллиантовое кольцо.
Австралийский актер Лиам Хемсворт сделал предложение модели Габриэлле Брукс. Девушка показала обручальное кольцо от возлюбленного.
Габриэлла подтвердила помолвку с Лиамом в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Габриэлла Брукс опубликовала черно-белое фото с Лиамом Хемсвортом, на котором обнимает возлюбленного. На безымянном пальце левой руки можно заметить кольцо. Пару сфотографировали на природе.
Габриэлла также опубликовала фотографию, на которой бриллиантовое кольцо можно разглядеть вблизи.
Как пишет People, слухи о помолвке пары появились в сети в прошлом месяце. Лиама и Габриэллу сфотографировали, когда они находились на Ибице (Испания). Тогда заметили, что модель носит бриллиантовое кольцо.
Важно! Фото можно посмотреть по ссылке.
Коротко о личной жизни Лиама Хемсворта
Лиама Хемсворта и Габриэллу Брукс впервые заметили вместе в декабре 2019 года на бранче с родителями актера, проходившем в городе Байрон-Бей (Австрия, штат Новый Южный Уэльс).
Это будет второй брак для Лиама. В декабре 2018 года он женился на американской певице и актрисе Майли Сайрус. Они подали на развод в августе 2019 года, а расторгли брак в январе 2020 года.