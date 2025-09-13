Ексчоловік Майлі Сайрус одружується вдруге: Ліам Гемсворт освідчився коханій
- Ліам Гемсворт освідчився моделі Габріеллі Брукс; вона підтвердила заручини у своєму інстаграмі 12 вересня.
- Чутки про заручини виникли минулого місяця після того, як пару сфотографували на Ібіці, на пальці Габріелли була діамантова каблучка.
Австралійський актор Ліам Гемсворт освідчився моделі Габріеллі Брукс. Дівчина показала обручку від коханого.
Габріелла підтвердила заручини з Ліамом у п'ятницю, 12 вересня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Габріелла Брукс опублікувала чорно-біле фото з Ліамом Гемсвортом, на якому обіймає коханого. На безіменному пальці лівої руки можна помітити каблучку. Пару сфотографували на природі.
Габріелла також опублікувала світлину, на якій діамантову обручку можна розгледіти зблизька.
Як пише People, чутки про заручини пари з'явились у мережі минулого місяця. Ліама і Габріеллу сфотографували, коли вони перебували на Ібіці (Іспанія). Тоді помітили, що модель носить діамантову каблучку.
Важливо! Фото можна подивитися за посиланням.
Коротко про особисте життя Ліама Гемсворта
Ліама Гемсворта і Габріеллу Брукс уперше помітили разом у грудні 2019 року на бранчі з батьками актора, що проходив в місті Байрон-Бей (Австрія, штат Новий Південний Уельс).
Це буде другий шлюб для Ліама. У грудні 2018 року він одружився з американською співачкою й акторкою Майлі Сайрус. Вони подали на розлучення у серпні 2019 року, а розірвали шлюб в січні 2020 року.