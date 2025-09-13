Габріелла підтвердила заручини з Ліамом у п'ятницю, 12 вересня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Габріелла Брукс опублікувала чорно-біле фото з Ліамом Гемсвортом, на якому обіймає коханого. На безіменному пальці лівої руки можна помітити каблучку. Пару сфотографували на природі.

Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / Фото з інстаграму моделі

Габріелла також опублікувала світлину, на якій діамантову обручку можна розгледіти зблизька.

Габріелла Брукс показала обручку / Фото з інстаграму моделі

Як пише People, чутки про заручини пари з'явились у мережі минулого місяця. Ліама і Габріеллу сфотографували, коли вони перебували на Ібіці (Іспанія). Тоді помітили, що модель носить діамантову каблучку.

Важливо! Фото можна подивитися за посиланням.

Коротко про особисте життя Ліама Гемсворта