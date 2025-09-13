Габріелла підтвердила заручини з Ліамом у п'ятницю, 12 вересня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Габріелла Брукс опублікувала чорно-біле фото з Ліамом Гемсвортом, на якому обіймає коханого. На безіменному пальці лівої руки можна помітити каблучку. Пару сфотографували на природі.
Ліам Гемсворт і Габріелла Брукс / Фото з інстаграму моделі
Габріелла також опублікувала світлину, на якій діамантову обручку можна розгледіти зблизька.
Габріелла Брукс показала обручку / Фото з інстаграму моделі
Як пише People, чутки про заручини пари з'явились у мережі минулого місяця. Ліама і Габріеллу сфотографували, коли вони перебували на Ібіці (Іспанія). Тоді помітили, що модель носить діамантову каблучку.
Коротко про особисте життя Ліама Гемсворта
Ліама Гемсворта і Габріеллу Брукс уперше помітили разом у грудні 2019 року на бранчі з батьками актора, що проходив в місті Байрон-Бей (Австрія, штат Новий Південний Уельс).
Це буде другий шлюб для Ліама. У грудні 2018 року він одружився з американською співачкою й акторкою Майлі Сайрус. Вони подали на розлучення у серпні 2019 року, а розірвали шлюб в січні 2020 року.