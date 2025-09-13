Габриэлла подтвердила помолвку с Лиамом в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Габриэлла Брукс опубликовала черно-белое фото с Лиамом Хемсвортом, на котором обнимает возлюбленного. На безымянном пальце левой руки можно заметить кольцо. Пару сфотографировали на природе.

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс / Фото из инстаграма модели

Габриэлла также опубликовала фотографию, на которой бриллиантовое кольцо можно разглядеть вблизи.

Габриэлла Брукс показала обручальное кольцо / Фото из инстаграма модели

Как пишет People, слухи о помолвке пары появились в сети в прошлом месяце. Лиама и Габриэллу сфотографировали, когда они находились на Ибице (Испания). Тогда заметили, что модель носит бриллиантовое кольцо.

Коротко о личной жизни Лиама Хемсворта