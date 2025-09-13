Габриэлла подтвердила помолвку с Лиамом в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Габриэлла Брукс опубликовала черно-белое фото с Лиамом Хемсвортом, на котором обнимает возлюбленного. На безымянном пальце левой руки можно заметить кольцо. Пару сфотографировали на природе.
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс / Фото из инстаграма модели
Габриэлла также опубликовала фотографию, на которой бриллиантовое кольцо можно разглядеть вблизи.
Габриэлла Брукс показала обручальное кольцо / Фото из инстаграма модели
Как пишет People, слухи о помолвке пары появились в сети в прошлом месяце. Лиама и Габриэллу сфотографировали, когда они находились на Ибице (Испания). Тогда заметили, что модель носит бриллиантовое кольцо.
Коротко о личной жизни Лиама Хемсворта
Лиама Хемсворта и Габриэллу Брукс впервые заметили вместе в декабре 2019 года на бранче с родителями актера, проходившем в городе Байрон-Бей (Австрия, штат Новый Южный Уэльс).
Это будет второй брак для Лиама. В декабре 2018 года он женился на американской певице и актрисе Майли Сайрус. Они подали на развод в августе 2019 года, а расторгли брак в январе 2020 года.