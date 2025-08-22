Известная телеведущая Лидия Таран призналась, общается ли сейчас с бывшим мужем Доманским
- Лидия Таран и Андрей Доманский не общаются, и телеведущая не влияет на отношения бывшего мужа с их дочкой Василисой, которой уже 18 лет.
В начале 2000-х годов Лидия Таран познакомилась с Андреем Доманским, с которым впоследствии вступила в отношения и даже родила от него дочь Василису. Однако в 2010 году пара развелась.
Телеведущая поделилась, поддерживает ли сейчас связь с экс-супругом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
Как оказалось, Лидия Таран и Андрей Доманский не общаются. Кроме того, телеведущая никак не влияет на отношения бывшего мужа и их дочери.
Василисе почти 18 лет. Она уже взрослая, чтобы как-то самой организовать свое общение с отцом так, как они хотят. Я не медиатор, это же не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно их отношения вдвоем. Я к этому не причастна. Это если бы она еще маленькая была, что-то надо согласовывать, а сейчас уже нет,
– объяснила знаменитость.
Интервью с Лидией Таран: смотрите видео онлайн
Что известно об Андрее Доманском?
- Это известный телеведущий из Одессы. Вел популярные шоу "Подъем", "Интуиция", "Фабрика звезд" и другие.
- В 2018 году попал в скандал из-за концерта к 9 мая с советской пропагандой. В 2021-м его пригласили вести "Славянский базар" в Беларуси, но после критики он отказался.
- После начала полномасштабной войны Доманский исчез с телеэкранов и удалил свои соцсети. По словам ведущего Славы Демина, он давно выехал из Украины, воспользовавшись правом многодетного отца. Андрей имеет пятерых детей от трех браков.
- Вероятно, что Доманский живет в одной из стран Балтии.