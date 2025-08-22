В начале 2000-х годов Лидия Таран познакомилась с Андреем Доманским, с которым впоследствии вступила в отношения и даже родила от него дочь Василису. Однако в 2010 году пара развелась.

Телеведущая поделилась, поддерживает ли сейчас связь с экс-супругом.

Как оказалось, Лидия Таран и Андрей Доманский не общаются. Кроме того, телеведущая никак не влияет на отношения бывшего мужа и их дочери.

Василисе почти 18 лет. Она уже взрослая, чтобы как-то самой организовать свое общение с отцом так, как они хотят. Я не медиатор, это же не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно их отношения вдвоем. Я к этому не причастна. Это если бы она еще маленькая была, что-то надо согласовывать, а сейчас уже нет,

– объяснила знаменитость.

Что известно об Андрее Доманском?

Это известный телеведущий из Одессы. Вел популярные шоу "Подъем", "Интуиция", "Фабрика звезд" и другие.

В 2018 году попал в скандал из-за концерта к 9 мая с советской пропагандой. В 2021-м его пригласили вести "Славянский базар" в Беларуси, но после критики он отказался.

