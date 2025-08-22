На початку 2000-х років Лідія Таран познайомилася з Андрієм Доманським, з яким згодом вступила у стосунки й навіть народила від нього доньку Василину. Утім, у 2010 році пара розлучилася.

Телеведуча поділилася, чи підтримує зараз зв'язок з ексчоловіком.

Як виявилося, Лідія Таран та Андрій Доманський наразі не спілкуються. Крім того, телеведуча ніяк не впливає на стосунки колишнього чоловіка та їхньої доньки.

Василині майже 18 років. Вона вже доросла, щоб якось самій організувати своє спілкування з батьком так, як вони хочуть. Я не медіатор, це ж не маленька дитина, якою треба керувати. Це вже абсолютно їхні стосунки вдвох. Я до цього не причетна. Це якби вона ще маленька була, щось треба узгоджувати, а зараз уже ні,

– пояснила знаменитість.

Що відомо про Андрія Доманського?

Це відомий телеведучий з Одеси. Вів популярні шоу "Підйом", "Інтуїція", "Фабрика зірок" та інші.

У 2018 році потрапив у скандал через концерт до 9 травня з радянською пропагандою. У 2021-му його запросили вести "Слов'янський базар" у Білорусі, але після критики він відмовився.

Андрій Доманський та Катерина Осадча / Фото "Детектор медіа"