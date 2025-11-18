Голливудский актер Лиев Шрайбер, который поддерживает Украину, попал в больницу

Американского актера Лиева Шрайбера госпитализировали в Нью-Йорке. В воскресенье, 16 ноября, он почувствовал сильную головную боль и рассказал об этом своему врачу.

Врач сказал Шрайберу немедленно обратиться в больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TMZ.

Лиев Шрайбер пробыл в больнице ночь. Актер сдал несколько анализов.

Из соображений предосторожности Лиев поехал в больницу на обследование, и по состоянию на сегодня ему разрешили вернуться к работе,

– сообщил представитель знаменитости журналу People.

В апреле 2024 года Шрайбер рассказал, что из-за мигрени у него произошла временная амнезия во время выступления в бродвейской постановке "Сомнение: Притча".

Я был в своей гримерке, и у меня ужасно разболелась голова. Я думал, что это, возможно, головная боль от фастфуда, но ощущение было немного сильнее. Я спускаюсь по лестнице и думаю: "Это ненормально. Я чувствую себя плохо",

– вспоминал актер.

Лиев заподозрил, что "что-то действительно не так", когда увидел актрису Эми Райан за кулисами и не смог вспомнить ее имя. Когда он вышел на сцену, то полностью забыл свои слова.

Я подумал: "Ладно, у меня был инсульт. Вот и все",

– делился Шрайбер.

Актрисе сделали МРТ, которая показала, что кровоизлияния в мозг не было. Затем невролог сообщил, что у него произошла временная глобальная амнезия.

