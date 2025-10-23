Украинская актриса похудела на 45 килограммов: прибегала ли она к инъекциям

Актриса Любава Грешнова рассказала о своем пути к похудению. После беременности женщине удалось сбросить 45 килограммов.

Подробностями Грешнова поделилась в шоу "День со звездой". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Любава Грешнова рассказала, что каждое утро начинает с пробежки. Актриса начала бегать еще в студенческие годы, но тогда заставляла себя это делать, ведь постоянно приходилось худеть или поддерживать форму. По словам женщины, бег стал ее любимым занятием после того, как она поняла, что это нужно делать для удовольствия.

Грешнова поделилась, что ее путь к похудению не был идеальным. Знаменитость допускала ошибки.

До того, как я начала правильно сбрасывать вес, я попробовала абсолютно все, что существовало тогда в Киеве,

– рассказала она.

В то же время Любава призналась, что не пользовалась препаратами для быстрого похудения, ведь боится.

Когда я сбрасывала 45 килограммов – это был очень долгий путь. Потому что я сначала попала на всех аферистов, существующих в этой сфере. Я ходила на максимально глупые курсы похудения. Я помню, в центре Киева была студия. Они давали такую диету – есть 5 дней в неделю и на день кисломолочный творог. Я ем эту лактозу с сахаром и не понимаю, почему я не худею, у меня жидкость вся стоит,

– вспомнила актриса.

Затем Грешнова нашла своего тренера. Актриса занималась в тренажерном зале и правильно питалась. Любаве удалось сбросить 40 килограммов примерно за 4-5 месяцев.

Я постоянно сижу (на диетах – 24 Канал) и мне грустно из-за этого. Потому что я смотрю за девушками, которые от природы худые, которым это дается легко, и понимаю, что я бы очень так хотела: не думать всю свою жизнь о том, что мне нужно держать питание и заниматься спортом каждый день,

– призналась Грешнова.

Однако она отметила, что дисциплина помогает ей в профессии.

Любава Грешнова в шоу "День со звездой": смотрите видео онлайн

Что известно о Любаве Грешнову?