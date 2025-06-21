Подробностями Грешнова поделилась в интервью Rostyslove Production, передает Show 24. Дом актрисы был в селе Липцы Харьковской области, которое некоторое время находилось под российской оккупацией.

Читайте также Где сейчас фронтмен группы "Плач Иеремии" – Тарас Чубай, дом которого разграбили оккупанты

У меня нет больше дома, который был в оккупации в Харьковской области. Это поселок Липцы. Сейчас он – буферная зона. То есть не просто дома нет, боль от того, что нет вообще поселка. Оно номинально есть, но туда даже мы не можем поехать, чтобы посмотреть на то, что осталось,

– рассказала Любава Грешнова.

Актриса призналась, что постоянно вспоминает дом, он ей снится. У Грешновой осталась квартира на Салтовке, однако вокруг немало разрушений: сгорели торговые центры, рынок.

Это большая боль, но мы научились, как и большинство украинцев, с ней жить. Мы научились трансформировать это в какую-то деятельность, развитие. Это дико звучит, но правда. Научиться с этим жить – это тоже работа,

– добавила актриса.

Интервью с Любавой Грешновой: смотрите видео онлайн

Любава Грешнова о Харькове

Любава Грешнова часто посещает Харьков. В городе страшно, ведь его постоянно обстреливает российская армия, но актриса говорит, что это ее место силы. Она отметила, что едет "заряжаться на Салтовку".

Мне настолько там круто. Вот эта энергия людей, харьковчан, как принято говорить – несокрушимых. Но я не очень люблю, когда Харьков называют железобетонным, несокрушимым. Он живой, ему очень больно, очень больно волонтерам, людям, детям, которые учатся в метро. Но Харьков – это для меня лучшая точка на глобусе,

– призналась Грешнова.

Ранее мы сообщали, что россияне разрушили дом Евгения Мильковского в Покровске.