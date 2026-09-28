"Прикрыла его собой": известная актриса с сыном застала прилет у своего дома посреди ночи

Популярная актриса Любава Грешнова поделилась с вами жуткими воспоминаниями о ночной атаке на столицу. Звезда откровенно призналась, почему-то не успела спуститься в укрытие и как спасала ребенка.

Война уже давно стала суровой реальностью для каждого украинца, однако привыкнуть к постоянным опасностям просто невозможно. Особенно остро эмоции реагируют тогда, когда рядом находится ребенок. Недавно Любава Грешнова пережила ужасную ночь, когда вражеский удар пришелся совсем рядом с ее домом в Киеве. Этим эпизодом она поделилась в проекте "Тур со звездами".

В тот момент актриса поняла, что время исчисляется секундами. Она просто не успевала разбудить сына и добежать до безопасного места, поэтому действовала исключительно инстинктивно.

Ночью очень близко был прилет. Я понимала, что не успеваю разбудить сына и спуститься с ним. Увидела, что летит еще одна, и просто прикрыла его собой. Единственное, что пришло в голову, – схватить подушку и прикрыть ему голову, чтобы стекло не порезало. Пронесло, она упала рядом и очень громко. В такие моменты я срываюсь, сажусь и плачу. Но мы встаем и идем дальше работать,

– откровенно поделилась актриса.

Любава Грешнова с сыном / фото из инстаграма

Несмотря на пережитый шок и слезы, Любава старается держаться, а работа помогает ей хотя бы частично отвлечься от постоянного стресса. В то же время вопрос о выезде за границу для нее пока не стоит. Артистка уверяет, что не планирует эвакуировать туда сына, ведь не представляет своей дальнейшей жизни без родной страны и украинцев.

К слову, недавно вблизи дома Натальи Карпы в Дарнице произошел обстрел. К счастью, во время обстрела певицы не было в Киеве.







