Війна вже давно стала суворою реальністю для кожного українця, проте звикнути до постійних небезпек просто неможливо. Особливо гостро емоції реагують тоді, коли поруч перебуває дитина. Нещодавно Любава Грешнова пережила жахливу ніч, коли ворожий удар стався зовсім близько біля її будинку в Києві. Цією історією вона поділилася в проєкті "Тур зірками".

У той момент акторка зрозуміла, що рахунок іде на секунди. Вона просто не встигала розбудити сина та добігти до безпечного місця, тож діяла виключно інстинктивно.

Вночі дуже близько був приліт. Я розуміла, що не встигаю розбудити сина і спуститися з ним. Побачила, що летить ще одна, і просто прикрила його собою. Все, що спало на думку – схопити подушку й закрити йому голову, щоб скло не порізало. Пронесло, вона впала поруч і дуже голосно. У такі моменти я зриваюся, сідаю і плачу. Але ми встаємо і йдемо далі працювати,

– відверто поділилася акторка.

Любава Грешнова з сином / фото з інстаграму

Попри пережитий шок і сльози, Любава намагається триматися, а робота допомагає їй хоча б частково відволікатися від постійного стресу. Водночас питання про виїзд за кордон для неї наразі не стоїть. Артистка запевняє, що не планує евакуювати туди сина, адже не уявляє свого подальшого життя без рідної країни та українців.

До слова, нещодавно поблизу будинку Наталки Карпи в Дарниці стався приліт. На щастя, під час обстрілу співачки не було в Києві.







