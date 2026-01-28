Жена Джеффа Безоса едва не упала перед камерами: видео завирусилось в сети

Основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес появились на Неделе моды в Париже. С женой миллиардера произошел конфуз, когда они заходили на показ Christian Dior Haute Couture весна/лето 2026.

Об этом сообщает The Daily Mail. Санчес споткнулась у дверей – этот момент зафиксировали камеры.

На видео видно, как Джефф Безос и Лорен Санчес вышли из машины и начали здороваться с фотографами. На входе в здание журналистка засмотрелась в камеру, после чего зацепилась каблуком о порог и споткнулась. Основатель Amazon поддержал жену, чтобы она не упала.

Для мероприятия 62-летний Безос выбрал темно-синий блейзер, брюки, рубашку на пуговицах и галстук. 56-летняя Санчес появилась в светло-сером образе. Она надела облегающий пиджак с мехом на воротнике и поясом и юбку-карандаш. В руках Лорен держала сумку Lady Dior Himalayan Lisher, пишет Harper's Bazaar.

Свой образ журналистка дополнила серыми замшевыми туфлями, массивными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками и солнцезащитными очками-авиаторами в золотой оправе. Также она сделала высокую прическу.

Лорен Санчес и Джефф Безос на показе Christian Dior Haute Couture весна/лето 2026 / Фото Getty Images

Что известно о свадьбе Безоса и Санчес?